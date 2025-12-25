ИЗПРАТИ НОВИНА
Горещият шоколад може да повлияе на здравето на костите
Автор: Георги Кирилов 23:19 / 25.12.2025Коментари (0)219
©
С настъпването на застудяването и настъпването на празничния сезон, милиони хора са развълнувани да се насладят на чаша горещ шоколад. Но експертите казват, че празничната напитка може да повлияе на здравето на костите ви.

Една от основните съставки на горещия шоколад е млякото, което е известно с това, че осигурява калций и витамин D, от съществено значение за здрави кости. Ортопедичните хирурзи обаче обясняват, че количеството захар в напитката всъщност противодейства на тези ползи за костите, предаде People.

"Диетите с високо съдържание на преработени храни, добавени захари и прекомерна сол могат да отслабят костите с течение на времето“, каза пред Parade д-р Памела Мехта, ортопедичен хирург и основател на Resilience Orthopedics в Калифорния

"Традиционният горещ шоколад може да достави калций и протеини от млякото – и двете са чудесни за костите ви – но ползите могат да бъдат надминати, ако е пълен със захар или бита сметана“, каза тя.

Експертите предупреждават, че добавянето на бита сметана, поръски, шоколад на прах и други гарнитури към горещия шоколад може да удвои количеството захар в една вече сладка напитка.

"Ако диетата ви е като цяло балансирана, може да си позволите лакомство“, добави Мехта. "Въздействието върху здравето на костите се проявява само ако цялостната ви диета е с високо съдържание на захар и нездравословни мазнини.“

Американската сърдечна асоциация препоръчва ограничаване на добавените захари до не повече от 6% от калориите всеки ден. За мъжете това е еквивалентно на около 9 чаени лъжички (36 грама), а за жените - около 6 чаени лъжички (25 грама).

Въпреки че може да е трудно да се избегне празничното лакомство, има някои по-здравословни варианти за горещ шоколад.

"За по-здравословни алтернативи на горещия шоколад, които поддържат здравето на костите, опитайте да приготвите горещ шоколад с неподсладено какао на прах, нискомаслено мляко и малко количество мед, кленов сироп или нехранителни подсладители като стевия или кленов сироп, за да контролирате съдържанието на захар“, каза Хана Андерсън, регистриран диетолог, пред Healthline.

"Други здравословни варианти на горещо какао включват функционални смеси от гъби за допълнителни ползи за здравето, без да се прави компромис с вкуса“, ​​добави тя.







