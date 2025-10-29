ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Google отрече пробива в сигурността на Gmail
Автор: Николина Александрова 13:56Коментари (0)42
©
Преди няколко дни избухна скандал, когато чуждестранни медии съобщиха за изтичане на 183 милиона акаунта и пароли в Gmail през април, което обаче бе опровергано от Google.

По-конкретно, публикациите се основаваха на изявление на създателя на базата данни Have I Been Pwned Трой Хъд, който съобщи, че нарушението е засягало уеб адреси, имейл адреси и пароли.

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени.

"Информацията за "нарушение на сигурността на Gmail, засягащо милиони потребители“ е невярна. Защитата на Gmail е силна и потребителите остават защитени“, се посочва в съобщение на Google в социалните медии.

Компанията подчертава, че "неточните съобщения произтичат от погрешно тълкуване на базите данни на infostealer, които редовно събират различни дейности по кражба на удостоверения за достъп, които се случват в интернет. Те не отразяват нова атака, насочена към конкретно лице, инструмент или платформа“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
България в еврозоната
Болница "Свети Мина" пред фалит
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: