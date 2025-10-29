ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Google отрече пробива в сигурността на Gmail
По-конкретно, публикациите се основаваха на изявление на създателя на базата данни Have I Been Pwned Трой Хъд, който съобщи, че нарушението е засягало уеб адреси, имейл адреси и пароли.
В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени.
"Информацията за "нарушение на сигурността на Gmail, засягащо милиони потребители“ е невярна. Защитата на Gmail е силна и потребителите остават защитени“, се посочва в съобщение на Google в социалните медии.
Компанията подчертава, че "неточните съобщения произтичат от погрешно тълкуване на базите данни на infostealer, които редовно събират различни дейности по кражба на удостоверения за достъп, които се случват в интернет. Те не отразяват нова атака, насочена към конкретно лице, инструмент или платформа“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS