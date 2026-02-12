ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голямата любов на Слави Трифонов стана козметичка
След Маги Ангелова и Алекс Раева именно Мартина беше тази, заради която в шоуто се шушукаше, че Слави е готов да сложи халка. Това обаче така и не се случи. Раздялата им и до днес остава обвита в мълчание. Малко след това се появява Николай Колев-Коко - мъжът, заради когото Мартина окончателно затваря вратата към миналото си със Слави.
Докато Трифонов остава сам и до днес, Мартина изгражда съвсем различна съдба. Заминава да живее в провинцията, омъжва се за Коко, ражда му четири деца и заедно с него започва бизнес, който няма нищо общо с телевизията. Двамата отварят салон за красота "Monni" в Нова Загора и работят рамо до рамо като козметици. Пари като на Слави нямат, но хора от близкия им кръг са категорични - Мартина никога не е изглеждала по-спокойна.
Пътят й до козметиката не е случаен. Повече от десет години в "Шоуто на Слави“ тя всяка вечер е със силен сценичен грим. С времето кожата й започва да реагира остро почти на всичко — появяват се обриви, зачервявалия, които не минават с поредния "чудодеен“ крем. Години наред тя сменя продукти и специалисти, без! реално решение.
Така стига до професионалната и т. нар. холистична козметика - философия, която не се опитва просто да тушира видимия проблем по кожата, а търси причината за него. Според нея кожата е огледало на случващото се в организма - от хормонален дисбаланс и хранене до стрес и емоционално напрежение.
Още по-нестандартна е козметичната терапия с рейки, която Мартина и Коко предлагат. Рейки представлява техника за дълбоко отпускане - без машини, без болка, без "магии“. Докато се прави козметична процедура, клиентът просто лежи и релаксира, а идеята е стресът да бъде свален, за да може кожата да се възстанови по-лесно.
За да получи терапия при тях, всеки клиент трябва да си направи консултация на място, след която се назначава индивидуално лечение в зависимост от нуждите -от "триене“ на бръчки и пигментни петна до проблеми с тена, еластичността и жизнеността на кожата.
Те са и вносители и продавачи на холистична козметична линия за домашна грижа. Мартина и Коко често демонстрират процедурите върху самите себе си, като качват видеа, на които използват продуктите си, за да демонстрират реалните резултати както върху дамската, така и върху мъжката кожа, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3352
|
|предишна страница [ 1/559 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS