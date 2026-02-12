ИЗПРАТИ НОВИНА
Голямата любов на Слави Трифонов стана козметичка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:50
©
Дълго време името на Мартина Огнянова се произнасяше само в едно изречение със Слави Трифонов, защото танцьорката не беше просто поредната хубавица около Дългия, а последната жена. с която той бе на крачка от годеж и реални планове за брак.

След Маги Ангелова и Алекс Раева именно Мартина беше тази, заради която в шоуто се шушукаше, че Слави е готов да сложи халка. Това обаче така и не се случи. Раздялата им и до днес остава обвита в мълчание. Малко след това се появява Николай Колев-Коко - мъжът, заради когото Мартина окончателно затваря вратата към миналото си със Слави.

Докато Трифонов остава сам и до днес, Мартина изгражда съвсем различна съдба. Заминава да живее в провинцията,  омъжва се за Коко, ражда му четири деца и заедно с него започва бизнес, който няма нищо общо с телевизията. Двамата отварят салон за красота "Monni" в Нова Загора и работят рамо до рамо като козметици. Пари като на Слави нямат, но хора от близкия им кръг са категорични - Мартина никога не е изглеждала по-спокойна.

Пътят й до козметиката не е случаен. Повече от десет години в "Шоуто на Слави“ тя всяка вечер е със силен сценичен грим. С времето кожата й започва да реагира остро почти на всичко — появяват се обриви, зачервявалия, които не минават с поредния "чудодеен“ крем. Години наред тя сменя продукти и специалисти, без! реално решение.

Така стига до професионалната и т. нар. холистична козметика - философия, която не се опитва просто да тушира видимия проблем по кожата, а търси причината за него. Според нея кожата е огледало на случващото се в организма - от хормонален дисбаланс и хранене до стрес и емоционално напрежение.

Още по-нестандартна е козметичната терапия с рейки, която Мартина и Коко предлагат. Рейки представлява техника за дълбоко отпускане - без машини, без болка, без "магии“. Докато се прави козметична процедура, клиентът просто лежи и релаксира, а идеята е стресът да бъде свален, за да може кожата да се възстанови по-лесно.

За да получи терапия при тях, всеки клиент трябва да си направи консултация на място, след която се назначава индивидуално лечение в зависимост от нуждите -от "триене“ на бръчки и пигментни петна до проблеми с тена, еластичността и жизнеността на кожата.

Те са и вносители и продавачи на холистична козметична линия за домашна грижа. Мартина и Коко често демонстрират процедурите върху самите себе си, като качват видеа, на които използват продуктите си, за да демонстрират реалните резултати както върху дамската, така и върху мъжката кожа, пише HotArena.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
