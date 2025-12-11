ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма верига затваря 200 магазина
H&M обяви по-високи от очакваните печалби на фона на усилията на компанията да намали разходите си, а това ще доведе до затварянето на повече магазини, пише Independent.
Шведският моден гигант сподели, че е затворил 135 магазина в последните 9 месеца и очаква да затвори още магазини в следващите месеци. Компанията сподели, че затварянето повечето затворени обекти са в Азия, Океания, Африка, а в Европа са затворени 21 магазина.
H&M отчете оперативна печалба от 4,91 милиарда шведски крони за тримесечието от юни до август, което ръст спрямо 3,51 милиарда крони година по-рано. Това е значително над прогнозите на анализаторите и представлява увеличение след спадове през предходните две тримесечия.
Шефът на компанията Даниел Ервер заяви, че бизнесът "предприема по-нататъшни стъпки в правилната посока“, но подчерта, че клиентите все още са "предпазливи“ пред лицето на по-широката икономическа несигурност.
