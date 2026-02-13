ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма изненада за Гала директно в ефир
В началото предаването започна, като Гала се появи с лента на очите, за да не вижда какво се случва около нея и за да бъде пълна изненадата. Актьорът Дарин Ангелов, който е и панелист в предаването я държеше за ръка, за да се придвижва безопасно.
Когато свали превръзката си първият човек, когото видя, че нейният съпруг - Стефан.
Освен хора от екипа ж можеха да се видят и настоящи и бивши колеги - Никол Станкулова, Ромина Тасевска.
Въ видео връзка се включиха Зейнеб Манджурова, Андреа Банда Банда.
"Искам да изразя благодарността си към теб и екипа, защото в продължение на дълги години това беше моят дом. Трудно ми е да намеря най-силните думи, с които да ти благодаря, че беше до мен в професионалния ми път. Най-важното, което спечелих, е нашето приятелство", заяви Зейнеб.
"Радвам ти се, че след всичко, което си постигнала, си останала толкова истински и земен човек", допълни Андреа.
Кулминацията на изненадата беше специално подготвено видео с подбрани моменти от рождените ѝ дни и изненадите, които е получавала през годините в ефира на предаването.
