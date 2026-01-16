ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям срив в социалната мрежа X
Според платформата Downdetector до момента са подадени хиляди сигнали от потребители. В Обединеното кралство се отчитат около 20 000 сигнали. Предполага се, че платформата е престанала да функционира малко след 15:00 по Гринуич днес.
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:02 / 16.01.2026
Калина Паскалева: Блокирах майка ми в социалните мрежи, но я обич...
12:22 / 16.01.2026
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
07:41 / 16.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
