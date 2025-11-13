ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям скандал малко преди звездна сватба
Предстоящата сватба, разбира се, предизвика огромен интерес както в медиите, така и сред феновете. Говори се за пищно тържество, луксозни партита и звезден списък с гости. Но – както често се случва – зад кулисите не всичко е розово.
Истинска буря се разрази в социалните мрежи, след като стана ясно, че майката на Адам Пийти не е поканена на моминското парти на бъдещата булка. Сестрата на свекървата (лелята на Пийти) дори публикува гневен пост в Instagram и Facebook, в който защити роднината си и отправи остри думи към Холи Рамзи.
Според нея, бъдещата снаха е "разединила“ семейството и е "отдалечила Адам от близките му“, увличайки го в бляскавия свят на богатството и славата.
Въпреки това, много фенове и наблюдатели застанаха в защита на младата двойка. Има основания да се вярва, че именно свекървата е източникът на напрежението, а не бъдещите младоженци.
Припомняме, че след последните Олимпийски игри Адам Пийти премина през тежък период – депресия, зависимости, загуба на мотивация. Самият той призна, че дълго се е борил, за да се върне към нормалния живот. А Холи Рамзи е до него през цялото това време, като подкрепа и партньор, а не като пречка.
Майката на Адам често е споделяла, че идват от работническо семейство и че именно тя е водила сина си всяка сутрин в 4:00 часа на тренировки. И макар това да заслужава уважение, напоследък тя обвинява сина си, че се срамува от своя произход и се е "променил“ след като започнал връзка с дъщерята на милионер.
Тук възниква въпросът – дали наистина става дума за "предателство към корените“, или просто за човек, който е пораснал, извоювал си е успеха и е избрал нов път?
Какъвто и да е отговорът, едно е ясно – нито олимпийските медали, нито звездното име на Гордън Рамзи могат да гарантират хармония между свекърва и снаха. Но любовта – може. Останалото са просто социални мрежи и семейни драми, които времето неизбежно ще забрави, пише Edna.bg.
