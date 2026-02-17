ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голям наш актьор днес става на 83
Роден е на 17 февруари 1943 г. в град Варна. Завършил е актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ (1963 – 1967) в класа на Боян Дановски.
Работи в държавни театри във Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна (1967 – 1968), Драматичен театър "Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1968 – 1969), театър "Сълза и смях“ София (1969 – 1985). От 1985 г. е част от трупата на Народния театър в София. Играе и на сцената на Театър 199. Член е на СБФД.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3422
|предишна страница [ 1/571 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS