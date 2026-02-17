Голям наш актьор днес става на 83

© Марин Димитров Янев е български театрален, филмов и озвучаващ актьор. Той е дългогодишен член на трупата на Народния театър "Иван Вазов“ в София. Носител на награда за мъжка роля от Съюза на артистите в България (САБ) през 1980 г. и 2015 г. и на "Аскеер“ за поддържаща роля през 1998 г.



Роден е на 17 февруари 1943 г. в град Варна. Завършил е актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ (1963 – 1967) в класа на Боян Дановски.



Работи в държавни театри във Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна (1967 – 1968), Драматичен театър "Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1968 – 1969), театър "Сълза и смях“ София (1969 – 1985). От 1985 г. е част от трупата на Народния театър в София. Играе и на сцената на Театър 199. Член е на СБФД.