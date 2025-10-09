ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям късмет през днешния ден, кои са избраните?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:10
©
На 9 октомври 2025 г. късметът най-накрая ще сполети три зодиакални знака. Когато Луната се подравни със Сатурн и Юпитер, късметът ще е стабилен и изключително практичен. Ще се появят възможности, които ще бъдат солидни и дълготрайни. Тези транзити подкрепят напредъка и значимото развитие.

В четвъртък три зодиакални знака ще се чувстват доста щастливи, сякаш са на точното място в точното време. Ще вземаме решения, които ще повлияят на останалата част от живота ни, и тъй като ще имат късмет, избират мъдро. Тези съвпадения носят положителни развития, които се усещат навременни и заслужени. Вселената е в конспирация, за да помогне да продължите напред с увереност и лекота и ние го правим.

1. Лъв

Лъв, подравняването на Луната със Сатурн и Юпитер ви носи практична, земна мъдрост. На 9 октомври ще получите признание и помощ за осъществяването на мечтата си.

Това е ден, в който да действате обмислено, но решително, Лъвове. Време е да си сложите шапката на мисленето и да свършите нещата. Имате този мощен транзит, който ви подкрепя, и трябва да се възползвате от момента, тъй като е напълно подходящ точно сега.

Подкрепата, която получавате в този ден, е реална и разумното ѝ използване гарантира траен напредък. Това, което се изисква от вас, е малко от онази добра стара смелост на Лъва. Имате я, така че пристъпете напред и я накарайте да проработи. Вселената е на ваша страна.

2. Водолей

Това е ден, който ще ви постави на изпитание, скъпи Водолеи. Ще трябва да се доверите на себе си, за да вземете важно решение и щом веднъж го направите, няма да съжалявате. Нещата се развиват добре за вас, тъй като имате целия късмет.

На 9 октомври, по време на този лунен транзит на Сатурн и Юпитер, насоките ще дойдат лесно и вие ще ги преминете също толкова лесно. Когато останете отворени, могат да се случат невероятни неща и така ще се развие този ден за вас.

Ще действате с мъдрост и опит. Водили сте си бележки през живота си и сте ги пазили скрити в паметта си. На този ден ще се обърнете специално към собствения си опит и това ще ви доведе до голям късмет, пише yourtango.com.

3. Риби

На този ден, 9 октомври, може да се окажете в уникална ситуация. Най-изненадващото, Риби, е, че се поставяте в тази позиция и тайно искате да сте тук. Сякаш несъзнателно сте се предизвикали да действате и ето, воала! Тук сте.

Това е много щастливо събитие, защото на този ден работите със Сатурн и Юпитер и двете планети ще ви донесат късмет в настоящата ситуация. Така че, опитайте нещо ново, Риби. Не се страхувайте да поемете този риск.

Нищо тук не е лекомислено или странно. Може да ви се стори необичайно и може да не сте свикнали с това, но отново, вие сте този, който се е поставил тук, така че се възползвайте максимално от това. Вселената е на 100% зад вас.


