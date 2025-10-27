ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Дипломат от кариерата, работил в мисията на България към НАТО в Брюксел, както и в мисията на България в Европейския съюз в Брюксел, началник на управления "Европа и Северна Америка“ и "Европейска интеграция" във Външно министерство.
От 1998 г. е генерален директор на "Метро България". Бил е член на борда на директорите на "Метро Кеш енд Кери Интернешънъл“ и регионален мениджър на "Метро Кеш енд Кери“ за Източна Европа.
Председател на УС на Сдружението за модерна търговия. Член на борда на директорите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член на борда на директорите на Германо-българската индустриална камара.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Идва в Пловдив в ново амплоа
19:06 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредит...
15:56 / 27.10.2025
Мисис Вселена 2025 избра "Фокус" за първото си интервю след успех...
12:48 / 27.10.2025
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS