Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години

© Емилиян Абаджиев, бивш изпълнителен директор на "Индустриален Холдинг България" АД, днес става на 71 години. Завършил е немска гимназия и международни отношения, кандидат на науките.



Дипломат от кариерата, работил в мисията на България към НАТО в Брюксел, както и в мисията на България в Европейския съюз в Брюксел, началник на управления "Европа и Северна Америка“ и "Европейска интеграция" във Външно министерство.



От 1998 г. е генерален директор на "Метро България". Бил е член на борда на директорите на "Метро Кеш енд Кери Интернешънъл“ и регионален мениджър на "Метро Кеш енд Кери“ за Източна Европа.



Председател на УС на Сдружението за модерна търговия. Член на борда на директорите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член на борда на директорите на Германо-българската индустриална камара.