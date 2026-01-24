© След големите грехове на родните звезди в класацията се нареждат и кражбите, случили се в детските и тийнейджърските им години – от жълти стотинки до обир на склад. Така може да бъде описано шеметното време на любимото ни поколение, което днес искрено се забавлява, разказвайки историите от миналото.



Милица Гладнишка – обичаната актриса и джаз певица – не спира да споделя смешно-куриозната случка с взимане на пари от чуждо портмоне. И то не на кого да е, а на собствената ѝ възпитателка.



"Когато ходех на уроци по английски при Кети Киселова и давах по 5 лева – толкова струваше урокът – тя ги прибираше в портмонето си. Когато излизаше, аз ги изваждах. Направих го само веднъж. Иначе съм крала вестници и хляб. Хляба си го изяждах още на опашката, така че нямаше как да ме хванат“, разказва 49-годишната комедийна звезда.



По-забавна и с по-голяма беля в детските си години се оказва историята на Сашо Кадиев – синът на Катето Евро.



"Когато бях много малък, отсреща срещу блока ни имаше супермаркет в Лозенец. Беше началото на 90-те, тъкмо беше дошла демокрацията и продаваха дъвки "Турбо“. Един мой приятел, по-голям от мен с 4–5 години, ми каза, че ще влезем в склада и ще откраднем дъвки. Влязохме през едно малко прозорче и паднахме долу – огромен склад. Знаете ли какво стана? Той открадна дъвки, а аз взех сол, олио, черен пипер и цигари на баба ми“, разказва водещият.



Малкият Сашо се прибира вкъщи с чувал от брезент на гръб и гордо се хвали на баба си. Последствията не закъсняват – баща му го наказва строго, след което връщат откраднатото в магазина. Историята излиза наяве едва 35 години по-късно.



Има и звезди, които са крадели "по-безопасно“.



"Крадях по 40 стотинки от портмонето на майка ми, за да си купя дъвки – не ми даваха достатъчно“, признава певицата Ваня Щерева. Строгото възпитание обаче си казва думата.



"И аз взимах тайно от джобовете на брат ми – от парите, които му събираха, защото беше малък“, признава и дъщеря ѝ Мила Роберт.



Някои кражби имат и по-сериозно обяснение. Такъв е случаят с актьора Иво Аръков.



"На 12-годишна възраст започнах да усещам, че у дома нещата не вървят добре. Вместо да стоя безучастен, исках да помогна. Какво можеш да правиш на 12 години? Предимно глупости. Крадяхме желязо и го предавахме“, разказва той.



Подобен път има и звездата на Народния театър "Иван Вазов“ Захари Бахаров. Израснал в добро семейство в центъра на София, в пубертета се сблъсква с типични за възрастта изкушения. В свои разкази признава как с приятели крадели домашен мед, който после продавали на двойна цена, а парите отивали за глезотии – най-вече за хитови електронни игри.



За разлика от брат си Явор Бахаров, Захари успява да се измъкне от грешния път и до днес остава "добрият наследник“ в семейството, пише "Телеграф".