|Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Прилагането на новия Кодекс за движение по пътищата в южната ни съседка води до строг контрол и глоби дори за най-невинните шофьорски навици, които се наблюдават от властите.
Въпреки че много от правилата не са нови, доскоро те не се прилагаха стриктно, а много шофьори ги игнорираха, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Странните забрани, за които малцина знаят:
Пазарски чанти на задната седалка
Поставянето на разхлабени предмети в купето на автомобила е забранено.
Дори едно обикновено спиране може да превърне кутия или чанта в опасност. Всички предмети трябва да бъдат поставени в багажника.
Дебели якета при шофиране
Изглежда невинно, но ограничава свободата на движение на водача, намалявайки времето за реакция. Ето защо шофирането с дебело яке е забранено.
Висящи дрехи и сенници на прозорците
Забранено е окачването на дрехи или предмети, които ограничават видимостта, като например сенници на прозорците.
Качулка и джапанки
Шофьорите, носещи качулки или джапанки, вече са изправени пред глоби.
Смята се, че тези предмети намаляват контрола върху волана и педалите - следователно безопасността при шофиране.
Кафе в ръката
Да, държането на чаша кафе по време на шофиране вече се счита за нарушение. Едната ръка се сваля от волана и ако се разлее, съществува риск от разсейване на водача.
Мобилен телефон с вендуза на предното стъкло
Използването на мобилни телефони е забранено от известно време, но сега е забранено и монтирането им на предното стъкло с вендуза, дори и да не се използват, защото това ограничава зрителното поле на водача.
Клаксон и превишена скорост
Ненужното използване на клаксони и превишената скорост на светофарите се считат за нарушения, които водят до глоба.
Това са част от мерките за намаляване на шумовото замърсяване и агресивното движение по пътищата.
С по-стриктното прилагане на новия Кодекс за движение по пътищата дори тези странни правила могат да доведат до глоби.
Проверките за движение в Гърция са засилени и вече няма място за дребни нарушения.
