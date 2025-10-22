ИЗПРАТИ НОВИНА
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисептик
Автор: ИА Фокус 13:24
Някои хора вярват, че дезодорантите могат да бъдат опасни за здравето, но няма доказателства в подкрепа на това, казва дерматологът д-р Соня Хорана.

Тя развенча този мит в интервю за Daily Mail и уверява: твърдението, че използването на дезодоранти, съдържащи парабени и алуминий, може да причини рак, е невярно.

В подкрепа на своето становище тя цитира множество проучвания на Cancer Research UK, които установяват, че дезодорантите не увеличават риска от рак. "Някои проучвания върху плъхове показват, че парабените могат да действат подобно на естрогена.

Тъй като този хормон участва в развитието на някои видове рак на гърдата, хората може да са обезпокоени от парабените в дезодорантите, но няма достоверни доказателства, че те причиняват рак при хората“, подчерта Хорана.

Според нея не е открита връзка между алуминия и развитието на злокачествени тумори на гърдата. В същото време терапевтът отбеляза, че антиперспирантите, съдържащи алуминиеви соли и използвани против изпотяване, могат да причинят временно запушване на потните жлези.

Това от своя страна може да доведе до образуване на кисти, циреи и пъпки. За да се намали рискът от подобни проблеми, д-р Хорана предложи редовно измиване и ексфолиране на областта под мишниците.

Преди това репродуктивен гинеколог призова жените да избягват измиването на подмишниците си със сапун и антисептик.

Подобна процедура може да причини силен дискомфорт, особено ако лигавиците са много чувствителни, обясни лекарката.

Източник: zdrave.to







