ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гергана Паси поиска от Соломон да се извини на Цветанка Ризова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:52Коментари (1)605
© Facebook
от поста на Гергана Паси
Доста интересен пост направи съпругата на Соломон Паси, Гергана Паси. Публично тя поиска той да се извини на водещата на "Лице в лице" Цветанка Ризова. Това стана след негово участие, при което коментира международната тема за подписването на споразумението за Съвета за мир от страна на България.

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", написа Гергана. 

Причината е изнервяне от страна на Соломон Паси по време на разговора с Цветанка Ризова и той предупреди водещата да не го прекъсва няколко пъти и заяви, че ще си тръгне от студиото, защото предварително бил предупредил човека, който го е поканил в студиото, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван.

Паси заяви, че не вижда никакъв проблем, че премиер в оставка подписа документа за присъединяването ни към Съвета за мир.

"Маса холандски, белгийски премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка. Когато става нещо важно, по-добре е да стане с вас, отколкото без вас. Ако съветът за мир беше банален орган на ООН, никога нямаше да ни поканят. Тръмп надгражда Съвета за мир, който беше направил за Газа и запълва вакуум за нов световен ред - за реформата на ООН. Този нов световен ред изпълни своята роля да предотврати ядрената война, но новият световен ред вече не работи както досега и остави тежки диктатури като Куба, Венецуела, Китай. Западът получи своя комфорт да може да богатее и да се развива", коментира още Соломон Паси.

"Тръмп ражда история, но не мога да кажа как ще се развие бордът. България остана в това, което прави, а той твори история". 

Според Паси документът трябва да се ратифицира в българския парламент. "Ако не, ще е в централна точка от предизборната кампания. В такъв случай страдат и вътрешната, и външната политика". 

Все пак Ризова не спря да му задава въпроси, но само от време навреме.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Гледах предаването и не виждам защо Соломон Паси трябва да се извини Напротив беше много точен и реакцията му беше много правилна
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026
Не всички зеленчуци обичат студената среда
08:36 / 23.01.2026
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България има нов президент
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: