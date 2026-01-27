ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Георги Тошев: Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:36Коментари (0)738
©
Отиде си един от най-големите китаристи, които някога съм слушал.

Личо Стоунса беше всичко друго, но не и обикновен. Голям на ръст, на гняв, на свирене и на обичане. Това написа известният тв продуцент Георги Тошев по повод кончината на известния музикант.

Можеше да изсвири всичко - от най-твърдия рок до най-финия джаз. Свиреше с легендите - Емил Димитров, Лили Иванова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова... Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай.

Благодарен съм за срещите ни и за разказите му.

Помня как ме ядоса, когато категорично отказа да го снимам. Беше инатлив и особен, но после бирата за компенсация изтри горчивината от провалените снимки и остави вкуса на истинското приятелство.

Животът му беше филм, в който имаше всичко:

• Много любов и една голяма Лили (която винаги наричаше най-голямата си любов и за която говореше малко, с кавалерско мълчание);

• Сблъсъци с ДС и карцери, пътища без край и бурни запои;

• Красиви жени и безкрайни купони.

Никога не го чух да хленчи.

Беше от старата порода на тези, които носят белезите си с гордост.

Пазя спомените му и тепърва ще разказвам за него, защото историите му заслужават да се знаят.

Светъл път, Личо!

Вече си при големите, където няма карцери, а само безкрайно свирене







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
11:45 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Бутат автогара "Север"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: