Георги Тошев: Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си

© Отиде си един от най-големите китаристи, които някога съм слушал.



Личо Стоунса беше всичко друго, но не и обикновен. Голям на ръст, на гняв, на свирене и на обичане. Това написа известният тв продуцент Георги Тошев по повод кончината на известния музикант.



Можеше да изсвири всичко - от най-твърдия рок до най-финия джаз. Свиреше с легендите - Емил Димитров, Лили Иванова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова... Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай.



Благодарен съм за срещите ни и за разказите му.



Помня как ме ядоса, когато категорично отказа да го снимам. Беше инатлив и особен, но после бирата за компенсация изтри горчивината от провалените снимки и остави вкуса на истинското приятелство.



Животът му беше филм, в който имаше всичко:



• Много любов и една голяма Лили (която винаги наричаше най-голямата си любов и за която говореше малко, с кавалерско мълчание);



• Сблъсъци с ДС и карцери, пътища без край и бурни запои;



• Красиви жени и безкрайни купони.



Никога не го чух да хленчи.



Беше от старата порода на тези, които носят белезите си с гордост.



Пазя спомените му и тепърва ще разказвам за него, защото историите му заслужават да се знаят.



Светъл път, Личо!



Вече си при големите, където няма карцери, а само безкрайно свирене