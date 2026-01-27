ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Георги Тошев: Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си
Личо Стоунса беше всичко друго, но не и обикновен. Голям на ръст, на гняв, на свирене и на обичане. Това написа известният тв продуцент Георги Тошев по повод кончината на известния музикант.
Можеше да изсвири всичко - от най-твърдия рок до най-финия джаз. Свиреше с легендите - Емил Димитров, Лили Иванова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова... Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай.
Благодарен съм за срещите ни и за разказите му.
Помня как ме ядоса, когато категорично отказа да го снимам. Беше инатлив и особен, но после бирата за компенсация изтри горчивината от провалените снимки и остави вкуса на истинското приятелство.
Животът му беше филм, в който имаше всичко:
• Много любов и една голяма Лили (която винаги наричаше най-голямата си любов и за която говореше малко, с кавалерско мълчание);
• Сблъсъци с ДС и карцери, пътища без край и бурни запои;
• Красиви жени и безкрайни купони.
Никога не го чух да хленчи.
Беше от старата порода на тези, които носят белезите си с гордост.
Пазя спомените му и тепърва ще разказвам за него, защото историите му заслужават да се знаят.
Светъл път, Личо!
Вече си при големите, където няма карцери, а само безкрайно свирене
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS