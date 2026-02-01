ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:27Коментари (1)2767
©
DARA е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител и ще представи България на конкурса "Евровизия 2026“ през май догодина. Финалът на формата обаче бе последван от сериозни полемики и остри публични реакции, които поставиха под съмнение прозрачността и реалната тежест на зрителския вот.

Още в началото на конкурса част от музикантите и наблюдателите изразиха съмнения, че решаващата дума ще бъде на музикалните продуценти. В този контекст често бе споменавано името на Саня Армутлиева от "Вирджиния Рекърдс“.  Това е компанията, която работи и с двете сочени за фаворитки в надпреварата: DARA и Михаела Маринова.

Според критиците това поставя под въпрос доколко т.нар. "комбинирано гласуване“ действително дава решаваща тежест на зрителите, ако ключови решения и публична видимост се концентрират около тесен продуцентски кръг, който от години работи в тясно партньорство с обществената телевизия.

След снощния финал темата ескалира и в социалните мрежи. Популярният поп певец Георги Христов публикува емоционален и остър пост, насочен лично срещу Саня Армутлиева. В публикацията си той използва крайно обидни квалификации и заяви, че тя е "злокачествен тумор“ и "мръсотията в българската поп музика“, обвинявайки я в жажда за власт и опити да "командва“. Христов отправи и послание към музикантите да се "пазят“, а към Михаела Маринова изрази съжаление, че е "повярвала“ на този модел на работа.

Ето и цялата публикация без редакторска намеса: 

"ГОЛЯМИЯТ ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР Е САНЯ

АРМУТЛИЕВА! МЪРСОТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ПОП МУЗИКА !МУЗИКАНТИ , ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТОВА ИЗЧАДИЕ, МРЪСНА И СЕБИЧНА, ЖАДНАТА ЗА ВЛАСТ СЕ ОПИТВА ДА КОМАНДВА! Ще командва само собственото си безсилие!

ЧЕСТИТО НА ГУБЕЩИТЕ!

Неуспяла актриса, с цялият си комплекс….!

Маринова, съжалавам че повярва на това!"

Изказването предизвика бурни реакции онлайн - от подкрепа за позицията му до критики за езика и тона, използвани в публичното пространство.

Към момента нито Саня Армутлиева, нито БНТ са излезли с официална позиция по повод обвиненията и коментарите след финала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Прав си Жоро. Фейса и малко е като на чакал
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
16:03 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Миглена Ангелова: По-добре да съм сама, отколкото да ходя с клони...
12:45 / 31.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
09:58 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
12:57 / 30.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронно таксуване в градския транспорт
Зима 2025/2026 г.
Евровизия 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: