|Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Още в началото на конкурса част от музикантите и наблюдателите изразиха съмнения, че решаващата дума ще бъде на музикалните продуценти. В този контекст често бе споменавано името на Саня Армутлиева от "Вирджиния Рекърдс“. Това е компанията, която работи и с двете сочени за фаворитки в надпреварата: DARA и Михаела Маринова.
Според критиците това поставя под въпрос доколко т.нар. "комбинирано гласуване“ действително дава решаваща тежест на зрителите, ако ключови решения и публична видимост се концентрират около тесен продуцентски кръг, който от години работи в тясно партньорство с обществената телевизия.
След снощния финал темата ескалира и в социалните мрежи. Популярният поп певец Георги Христов публикува емоционален и остър пост, насочен лично срещу Саня Армутлиева. В публикацията си той използва крайно обидни квалификации и заяви, че тя е "злокачествен тумор“ и "мръсотията в българската поп музика“, обвинявайки я в жажда за власт и опити да "командва“. Христов отправи и послание към музикантите да се "пазят“, а към Михаела Маринова изрази съжаление, че е "повярвала“ на този модел на работа.
Ето и цялата публикация без редакторска намеса:
"ГОЛЯМИЯТ ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР Е САНЯ
АРМУТЛИЕВА! МЪРСОТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ПОП МУЗИКА !МУЗИКАНТИ , ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТОВА ИЗЧАДИЕ, МРЪСНА И СЕБИЧНА, ЖАДНАТА ЗА ВЛАСТ СЕ ОПИТВА ДА КОМАНДВА! Ще командва само собственото си безсилие!
ЧЕСТИТО НА ГУБЕЩИТЕ!
Неуспяла актриса, с цялият си комплекс….!
Маринова, съжалавам че повярва на това!"
Изказването предизвика бурни реакции онлайн - от подкрепа за позицията му до критики за езика и тона, използвани в публичното пространство.
Към момента нито Саня Армутлиева, нито БНТ са излезли с официална позиция по повод обвиненията и коментарите след финала.
