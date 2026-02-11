ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гала за малко да остане заключена в гримьорната по време на цялото предаване
"Съжалявам, че не можах да си видя котешкото видео, но това жадно за изява ме заключи в гримьорната. Хората ги заключват в замъци. Телефонът ми е до нея и не мога да се обадя. Чукам по вратата, викам. Мислех си, че ще остана там до края на предаването", разказа с чувство за хумор Гала на Ники Станоев, който показваше забавни клипчета на панелистите.
"А ти защо си излязла оттам?", пошегува се Джуджи, с което предизвика още смях в студиото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3337
|предишна страница [ 1/557 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:15 / 11.02.2026
Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито ...
22:12 / 10.02.2026
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS