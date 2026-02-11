ИЗПРАТИ НОВИНА
Гала за малко да остане заключена в гримьорната по време на цялото предаване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:05
Водещата на "На кафе" Гала е била заключена в гримьорната по време на предаването. Това се е случило, докато Ники Станоев забавлява панелистите, а тя се появи изненадващо сподели какво ѝ се е случило.

"Съжалявам, че не можах да си видя котешкото видео, но това жадно за изява ме заключи в гримьорната. Хората ги заключват в замъци. Телефонът ми е до нея и не мога да се обадя. Чукам по вратата, викам. Мислех си, че ще остана там до края на предаването", разказа с чувство за хумор Гала на Ники Станоев, който показваше забавни клипчета на панелистите.

"А ти защо си излязла оттам?", пошегува се Джуджи, с което предизвика още смях в студиото.


