ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гаф на bTV, но този път не на телевизията
"Абсолютно всички новини бяха от 27 декември - от опашките към Турция, понеже съботата била пазарен ден в Одрин, до това, че православната църква отбелязва Стефановден. Предполагам, че цял ден са въртели тази сгрешена емисия, което според мен е непрофесионално, а и заблуждаващо немалко хора", обясни читателят ни.
bTV Radio е българска радиостанция, част от bTV Radio Group, собственост на Central European Media Enterprises.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Той умира 9 месеца преди да се роди дете, за чието създаване е по...
14:37 / 29.12.2025
Една от най-дразнещите ергенки се реши и махна хиалурона, сега е ...
13:06 / 29.12.2025
Наша фолк певица: Докато тя не се роди, той умираше малко по малк...
08:54 / 29.12.2025
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
21:50 / 28.12.2025
Истината за фризера: След колко време месото и рибата са годни за...
21:17 / 28.12.2025
Мария Бакалова изкоментира образа на Ивана Тръмп
20:46 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS