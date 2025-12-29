Гаф на bTV, но този път не на телевизията

© За голям гаф на bTV съобщи читател на Plovdiv24.bg. Човекът вчера следобед (28 декември) е пътувал с личния си автомобил и си е пуснал в колата радиото на bTV. Не след дълго установил, че емисията новини, излъчена в 14.00 часа, всъщност е съботната.



"Абсолютно всички новини бяха от 27 декември - от опашките към Турция, понеже съботата била пазарен ден в Одрин, до това, че православната църква отбелязва Стефановден. Предполагам, че цял ден са въртели тази сгрешена емисия, което според мен е непрофесионално, а и заблуждаващо немалко хора", обясни читателят ни.



bTV Radio е българска радиостанция, част от bTV Radio Group, собственост на Central European Media Enterprises.