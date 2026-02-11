ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гаджето на Деян Донков: Потекоха ми сълзите
Гостувайки в предаването "На кафе“, тя сподели, че образът на Мерилин Монро я докосва дълбоко и всеки път преживява катарзис, когато се види в тази роля:
"Всеки път, когато се видя в образа ѝ, настръхвам... даже в момента ми потекоха леко сълзите.“
След като се запознала с живота и филмите на Монро, Кошко открива дълбока емоционална прилика със звездата, която се е криела зад своята маска на икона.
Особено вълнуващ бе разказът ѝ за връзката ѝ с режисьора Деян Донков, който не просто стои зад спектакъла, но и зад нейната увереност на сцената:
"Той много повярва в мен, а аз не бях толкова уверена в себе си. Без него не бих изградена тази роля така.“
Анна не пропусна да сподели и забавен момент от репетициите, който ще помни завинаги:
"Трябваше да кажа 'Аз съм Бог', но руското в мен се включи и казах 'Аз съм блок'. Смяхме се много, включително и Деян.“
Имало е и по-драматични случки – по време на снимки актрисата получава мозъчно сътресение след падане, а след едно представление буквално била забравена от екипа и останала сама, докато не звъннала по телефона, за да се върнат за нея.
Въпреки трудностите, Кошко вярва в силата на спектакъла и има една ясна мечта: "Надявам се това представление да стигне до Америка.“
Всяка сцена с Мерилин я освобождава, а до нея – винаги е човекът, който ѝ даде сила да вярва в себе си, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3335
|предишна страница [ 1/556 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:15 / 11.02.2026
Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито ...
22:12 / 10.02.2026
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS