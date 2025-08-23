ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
Автор: Лора Димитрова 23:06Коментари (0)0
©
Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса, според оценки, публикувани в петък от Forbes.

Смята се, че швейцарската звезда, която се оттегли от спорта през 2022 г., сега има нетно състояние от 1,1 милиарда долара, увеличено с миноритарния му дял в швейцарската марка за обувки и облекло On. След като е събрал около 1 милиард долара от извънкортови начинания по време на игралната си кариера, Федерер е най-високоплатеният играч в тениса в продължение на 16 поредни години, въпреки че печели по-малко от наградни фондове от съперниците си Новак Джокович и Рафаел Надал.

През 2020 г. той е спечелил 106,3 милиона долара преди данъци, повече от всеки друг спортист в света, съобщи CNN.

Федерер става вторият милиардер в тениса, след румънския играч Йон Циряк, който спечели Откритото първенство на Франция по двойки през 1970 г. и започна да инвестира след падането на комунизма.

В списъка са още баскетболните звезди Майкъл Джордан, Меджик Джонсън и ЛеБрон Джеймс, както и шестият играч на Милуоки Бъкс Джуниър Бриджман. Тайгър Уудс допълва списъка и се присъединява към Джеймс като единствените играчи, станали милиардери, докато все още се състезават в своите спортове.

В петък списание Forbes обяви Карлос Алкарас за най-високоплатения активен тенисист през последните 12 месеца за втора поредна година, като е спечелил 48,3 милиона долара. Само Федерер, Джокович и Наоми Осака са печелили повече за една година.

Яник Синер, който е номер 1 в света за мъже и чието разрастващо се съперничество с Алкарас все повече оформя спорта, е втори в списъка. Той е спечелил 47,3 милиона долара, почти двойно повече от 26,6 милиона долара, които е спечелил през предходните 12 месеца.

Италианецът е спечелил 20,3 милиона долара директно от тенис тази година - третата най-висока сума, откакто Forbes води статистика, и значително повече от Алкарас. Само Джокович, в класациите на Forbes за 2016 и 2019 г., е печелил повече директно от спорта за една година.

Коко Гауф се класира на трето място в тазгодишния списък, като е спечелила 37,2 милиона долара – повече от всяка друга спортистка през последните 12 месеца. Нейното класиране означава, че – за първи път от Федерер, Мария Шарапова и Надал през 2010 г. – всеки от челната тройка е под 30 години.

Общо 10-те най-високоплатени лица са спечелили общо 285 милиона долара, което е с 16% повече от миналата година, но все пак значително по-малко от рекордните 343 милиона долара през 2020 г.


Още по темата: общо новини по темата: 994
23.08.2025 От великата сцена до психиатрията - каква е истината за обичан гръцки певец
23.08.2025 30 години вече тяхната любов не угасва
23.08.2025 Азис с признание за Мила Роберт
23.08.2025 Тези двамата май са заедно
23.08.2025 Хейли Бийбър: Ти си олицетворение на радостта
23.08.2025 Те се разделиха, но само за 2 месеца, сега отново са заедно
предишна страница [ 1/166 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
07:17 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: