Фалстарт на "Ергенът"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:42
©
С фалстарт и абсолютен прецедент започна любовната надпревара за една от участничките в новия, пети сезон на "Ергенът".

Колоритната блондинка Ивана "изгря" във видимо нетрезво състояние в първия епизод. Той бе излъчен и на VOYO още снощи, ден преди официалната премиера в ефира във вторник вечер.

На специалния бал, на който потенциалните ергенки трябваше да преминат през първоначалната "цедка" на техните близки, тя изпадна в деликатна ситуация и едва успя да се представи: "Здравейте, аз съм Ивана, но от 5-ти клас нататък всички ме наричат Ива. Тук съм, за да намеря любовта".

Със завалян говор, блондинката от Благоевград обясни, че е на кастинг за Крис, който според нея е "целеустремен и преследва своите цели". Попитана от водещия Наум Шопов дали е добре и дали има нужда от нещо, Ивана призна кикотейки се, че е прекалила с шампанското предната вечер.

Когато дойде време за бърза среща с близките на Крис – неговите брат и снаха – махмурлийката се "самоканселира" и просто не се появи. Такова чудо досега не е било - столът ѝ остана празен, а това предизвика недоумението на роднините.

Водещият Наум Шопов бе принуден да им обясни, че кандидат-ергенката не може да бъде открита. Ивана все пак получи специална наздравица от един от коментаторите на бързите срещи в първия епизод – Мартин Елвиса.

"Иванче, за тебе е това, мойто момиче, браво!", окуражи я той от екрана. В социалните мрежи зрители пък коментираха, че кратката поява на 27-годишната кандидат-ергенка във формата е посветена на вечния хит на адашката й Ивана "Шампанско и сълзи".

За излагацията на блондинката тост вдигнаха и гостите на тайното парти, на което се събраха снощи инфлуенсъри, ексергени и ексергенки, за да гледат заедно предпремиерата на "Ергенът" на VOYO. На приятелската сбирка в столично заведение дойдоха Мартин Елвиса заедно с приятелката си Йоана.

Двамата се появяват и в първия епизод, а от тази седмица предстои да ги гледаме и в коментарното студио за формата в "Преди обед". Мистър "Ша ме обидиш" очевидно се чувстваше прекрасно, настанен между любимата си и певицата Тита, която също ще се изявява като един от анализаторите на "Ергенът" в сутрешния ефир.

Към веселбата се присъединиха и Неделчо Богданов, Ивка Бейбе, Мая Пауновска, Анна-Мария и други познати ексергенки. Споделеното предпремиерно гледане на първия епизод беше още по-забавно с коментарите на Емил Конрад, Асен Кукушев и Йордан Петков.

Останалите 29 претендентки за сърцата на новите трима ергени, които успяха да останат трезви поне за старта на риалитито, зрителите ще могат да видят и довечера на официалния ефирен старт на сезона.

Ще стане ясно и колко и кои от тях ще продължат напред в любовната надпревара за бизнесмена Крис, юриста Стоян и лекаря Марин, пише "Блиц".


Просто но доказано, взела си е всичко от предната вечер ,орален ,анален ,алкохолен секс и прочие…..! За какво и е да се филмира пред някакви утайки спрямо нея!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
