|"F1: Филмът" и "Супермен" – двете най-очаквани филмови премиери на лятото, вече са във видеотеката на А1 ТВ
"F1: Филмът“ е заснет с участието на реални отбори от Формула 1 и режисиран от Джоузеф Косински ("Топ Гън: Маверик“). Брад Пит влиза в ролята на бивш състезател, който се завръща на пистата като наставник и отново – като конкурент. Лентата отвежда зрителите директно в сърцето на състезателния свят, предлагайки автентичен поглед към живота зад волана и напрежението преди всеки старт. Съчетанието от техническа прецизност, човешка драма и спиращи дъха състезателни сцени превръща филма в едно от най-завладяващите киноизживявания на годината. "F1: Филмът“ бързо се утвърждава като световен хит с автентична атмосфера и впечатляващи визуални ефекти.
Новата екранизация на "Супермен“, режисирана от Джеймс Гън, предлага свеж и съвременен прочит на легендарния герой. Фокусът е поставен върху човешката страна на свръхчовека, а визуалната концепция и дълбокият емоционален пласт допринасят за ново усещане за познатата история. В главните роли влизат Дейвид Коренсует (Супермен), Рейчъл Броснахън (Лоис Лейн) и Никълъс Холт (Лекс Лутор). С мащабна продукция и внимание към детайла, филмът съчетава зрелищен екшън с драматична плътност и получава високи оценки още с премиерата си.
Видеотеката на А1 ТВ предлага разнообразие от български и чуждестранни заглавия във всички жанрове. Всеки месец се добавят нови предложения, които могат да се наемат за 48 часа и да се гледат неограничен брой пъти. Благодарение на вграден изкуствен интелект, платформата предлага персонализирани препоръки според вкуса на зрителя.
