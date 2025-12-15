ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Евгени Минчев влиза в "Като две капки вода"
"Капо ди тути Капки (шеф на всички Капки – б.а.)... Така се обръщам към Кралят на телевизионният ефир Маги Халваджиян. Вчера гостувах в офиса на легендарният режисьор и продуцент, като заедно с брат му Джуди и режисьора Кирил Киров-Кико си пожелахме най-добри и весели предстоящи празници. Браво, момчета, благодаря за почерпката", написа Евгени Минчев в социалните мрежи миналата сряда. Той показа снимка от офиса на арменците и техния нов съдружник. По масата не се виждат нито чаши, нито чинии, така че почерпката явно не е била основната цел на срещата. Ставало е въпрос за работа.
Евгени не веднъж е показвал, че има добри артистични заложби, макар да не е артист по професия, нито по образование. Той пее доста добре, даже е записвал доста песни, въпреки че публиката не го познава като певец. Преди 4 години влезе в друго популярно шоу на Халваджиян – "Маскираният певец", но само като гост звезда. Името му се спрягаше за "Капките" през 2017 г., като се смяташе, че ще влезе там заедно с певицата Деси Слава. Седмици по-рано двамата бяха заедно в къщата на "Биг Брадър" и имаха конфликт помежду си. Всички мислеха, че ще е интересно да го продължат и в "Капките". Тогава обаче Деси Слава прие участие в имитаторското шоу, но Евгени не влезе. Сега има нов шанс да го видим в "Капките".
От Нова тв засега не са съобщили официално, че подготвят 14-и сезон на "Капките", но след разбиващия рейтинг на миналогодишното 13-то издание на шоуто и уникалния му за България финал на Националния стадион "Васил Левски" е логично да има продължение. Най-вероятно сезон 14 ще тръгне през февруари.
Проблемът пред продуцентите винаги е бил намирането на достатъчно талантливи и в същото време популярни участници, които да се впрегнат в продължение на 3 месеца да подготвят ново изпълнение всяка седмица. Такъв тип хора обикновено са много заети и няма как да гарантират, че всяка неделя ще са на линия за шоуто, което се излъчва на живо по телевизията.
Явно вече е трудно да се търсят участници само сред големите звезди на сцената и се е наложило да предлагат оферти и на по-слабо познатите артистични таланти в родината, какъвто е Минчев.
Допреди около два месеца се говореше, че и Петър Дочев се гласи за шоуто за имитатори. Актьорът беше решил да напусне "Преди обед" и Би Ти Ви, защото му взеха мястото като водещ и го дадоха на Венета Райкова, а него направиха репортер. Само че Венета напусна, Дочев се завърна в предаването и като че ли се закрепи там. Той най-вероятно ще остане в Би Ти Ви, а Халваджиян вече готви офертите за други участници в своето предаване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2594
|предишна страница [ 1/433 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
13:16 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 предупреди за козметиката
21:02 / 14.12.2025
Жената на Христо Шопов окончателно го заряза
18:21 / 14.12.2025
Андреа: След раздялата с Кубрат се излагах много
12:47 / 14.12.2025
Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се от...
22:21 / 13.12.2025
Бизнесмен: Викнах полиция заради Дениз Хайрула!
21:38 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS