|Евгени Минчев срина Георги Тошев: Заслужаваш си Венета и нищо повече
"Тошев, заслужаваш си Венета и нищо повече! Много отдавна искам да пиша за Жоро Тошев или по-скоро на същия.
Поводът е, че въпреки отдавнашното ни познанство, стартиращо от Възкресия Вихърова, минало през малки домашни закачки, въпреки привидната му любезност, аз никога не бях поканен като гост в продуцирания от него сутрешен блок.
Нито съм се молил, само веднъж му написах защо не съм канен от тях. Като съм имал медиен повод, щели да ме поканят.
Аз, полууважаеми Тошев, съм целият медиен повод. Така че заслужавате си Венета, заслужавате си торбичките под очите и... торбичките от Билла".
