600 000 евро от дарения се надява да получи уволнената от Би Ти Ви Мария Цънцарова за една година, за да финансира новата си журналистическа платформа, където ще се изявява занапред. Това обяви самата тя два дни след като "Уикенд" съобщи за предстоящия й проект "Извън ефир". Журналистката се надява да събере парите от фенове, които държат да я гледат и занапред, макар и не по телевизията. За по-малко от седмица те й дариха доста внушителна сума – 35 700 евро към сряда вечерта, 18 март.



Платформата за независима журналистика "Извън ефир", която Мария Цънцарова официално обяви, по същество представлява сайт, в който се очаква да бъдат публикувани разследвания и интервюта на журналистката и нейни колеги. Заедно с уволнената водеща засега работят още двама души. Първата е бившата й шефка в Би Ти Ви – Люба Ризова, която навремето забелязва хъса й за журналистика и я кани в телевизията. Ризова ръководи новините на Би Ти Ви от създаването им през 2000г. до назначаването на Павел Станчев като главен изпълнителен директор. Журналистката напуска телевизията заради несъгласие в новото ръководство. Другият човек в екипа е Николай Стайков, съосновател на Антикорупционния фонд, където прави разследвания с широк обществен отзвук.



Той е отличен от Държавния департамент на САЩ преди 5 години заради работата си за разкриване на корупция по високите етажи на властта в страната ни. След това усилията му се съсредоточават в руския военнопромишлен комплекс. Стайков бе един от двигателите на Антикорупционния фронт и бе доста озадачаващо, че го напуска. Сега стана ясно каква е била причината.



Идеята на Цънцарова е парите за финансиране на новия проект да дойдат от неговата аудитория, съответно тя е обявила банкова сметка, на която могат да й превеждат дарения – кой колкото смята, че може и иска да отдели. Другият начин да я финансират е с есемес за 1,02 евро (2 лева). Който иска, може да се абонира и за месечно дарение за 2,56 или 5,11 евро (съответно 5 или 10 лева). Парите отива във Фондация за независима журналистика, регистрирана през февруари от Цънцарова и Ризова. Оттам ще се използват за новата платформа (сайт) "Извън ефир". Двете журналистки явно са големи оптимистки относно даренията, защото са обещали да организират голям предизборен дебат през своята платформа, щом съберат сумата от 50 000 евро. Това е тяхната първа цел. Изборите са насрочени за 19 април, т.е. Цънцарова и Ризова очакват тази сума да се натрупа преди тази дата, за да могат да организират дебата.



Той ще е първото голямо събитие на платформата. Следващите цели са изграждане на цялостна редакция с екип, техника, офиси, студия и т.н. Това ще стане, когато даренията достигнат 200 000 евро. С още 100 бона (300 000 евро дарения) вече се очаква да има наблюдение на работата на Народното събрание, при 500 000 евро ще започнат да изпращат репортери в страната, за да работят по сигнали в различни градове и села, а крайната цел е за една година да се съберат 600 000 евро. Това според Мария Цънцарова и Люба Ризова ще осигури една година съществуване на напълно независима медия.



Цънцарова намекна за новия си проект веднага след като застана пред студенти от Софийския университет уж за да води курс по политическа журналистика. Още тогава тя индиректно обяви и името му – "Извън ефир". Смяташе се, че ще е подкаст, но явно амбициите на блондинката са по-големи и тя планира цяла нова медия, финансирана от фенове и съмишленици. Любопитна подробност е, че за новия сайт Мария си направи специална фотосесия при мъжа на актрисата Радина Боршош – фотографа Владимир Томашевич.



Той съответно е зет на бившия министър на транспорта Мирослав Боршош и първата му жена – Искра Владимирова, която е дългогодишна шефка на Цънцарова в Би Ти Ви. Тя напусна телевизията през октомври миналата година. Нищо чудно да се включи в новия проект.