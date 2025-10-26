Ето какви са симптомите на най-честите автоимунни заболявания 

© Човешкото тяло има вродена и придобита способност да се защитава срещу различни микроорганизми. В случай на автоимунни заболявания обаче , имунните клетки започват да атакуват собствените си клетки, разпознавайки ги погрешно като чужди.



Като част от автоимунните заболявания, автоантителата се създават чрез реакция към една или повече собствени клетки (антигени) . Те атакуват нашите клетки, тъкани и органи, причинявайки възпаление и увреждане.



Механизмът на възникване на автоимунни заболявания все още не е достатъчно известен, но в повечето случаи като причина се посочва генетична предразположеност .



Защо се появяват автоимунни заболявания?



Механизмът на възникване на тези заболявания все още е недостатъчно известен, но в повечето случаи като причина се посочва генетична предразположеност . Освен това често присъстват фактори като инфекции, прекомерно излагане на слънчева светлина, токсини и някои лекарства.



Различни проучвания са доказали, че те се срещат два пъти по-често при жени на възраст между 15 и 45 години. Счита се, че хормоните и драстичните промени в нивата им по време на бременност и менопауза играят значителна роля. След 60-годишна възраст честотата на поява при мъжете и жените се изравнява.



Към днешна дата са открити над 80 различни автоимунни заболявания. В зависимост от това дали атакуват един или повече органи, те могат да бъдат системни или специфични за отделните органи . Най-често засегнатите органи са ставите, кожата, очите, белите дробове, бъбреците, щитовидната жлеза и черният дроб, пише stetoskop.info.



Автоимунните заболявания са хронични и обикновено изискват наблюдение и терапия през целия живот. При повечето от тези заболявания целта е да се поддържат в спокойна фаза и да се предотвратят рецидиви (обостряния).



Симптоми



Най-честите симптоми в ранните стадии на заболяването са:



умора;слабост;мускулна болка;треска;подуване и зачервяване на кожата.



По-късно, с напредването на заболяването, се появяват по-специфични симптоми, които могат да показват засягане на определен орган:



силна болка в ставите;косопад;афти;промени в цвета на пръстите при излагане на студ.



Най-често срещаните автоимунни заболявания







Диабет тип 1 – ювенилен



Смята се, че автоимунният процес атакува бета-клетките на панкреаса, които отделят инсулин, и води до негов дефицит. Причината за този автоимунен процес е от вирусен произход. Симптомите на заболяването се появяват само когато повече от 80% от бета-клетките са унищожени. Най-често се проявява в по-ранна възраст, преди 30-годишна възраст. Захарният диабет тип 1 се лекува с доживотно приложение на инсулин и изисква постоянно наблюдение.



Цьолиакия - глутенова ентеропатия



Системна автоимунна глутенова непоносимост, която най-често се среща при генетично предразположени индивиди. Характеризира се с увреждане на лигавицата на тънките черва, проявяващо се с чести разхлабени изпражнения, повръщане и загуба на тегло. Лечението се състои в строга безглутенова диета, която трябва да се спазва през целия живот.



Системен лупус еритематозус



Хронично възпалително заболяване, което засяга кожата, костите, ставите, бъбреците, сърцето и нервната система. Първият и най-често срещан симптом на системен лупус еритематозус , който се проявява, е еритема (зачервяване) във формата на пеперуда по лицето и възпаление на ставите. Среща се значително по-често при жени в по-млада възраст. Клиничната диагноза се улеснява от наличието на специфични антитела в началото на заболяването, така че е възможно лечението да започне навреме.



Ревматоиден артрит



Широко разпространено заболяване на съединителната тъкан, което засяга предимно ставите, но често и вътрешните органи, кожата и нервната система. Започва с възпаление на синовиалната мембрана на ставата и се проявява с болка, скованост, деформации и дисфункция на засегнатите стави. Терапията на ревматоидния артрит включва употребата на нестероидни противовъзпалителни средства, глюкокортикоиди, както и специална група лекарства, които са способни да променят хода на самото заболяване, затова се наричат ​​още лекарства, модифициращи заболяването (метотрексат, хлорохин, циклоспорин А).



Множествена склероза



Характеризира се с процеси на демиелинизация на централната нервна система, главния и гръбначния мозък. Проявява се с неврологични симптоми, които могат да варират от лека скованост до пълна невъзможност за ходене. Тези пациенти често изпитват силна умора, която може да се влоши следобед или в резултат на прекомерно загряване на тялото. Адекватно и ефективно лечение за множествена склероза не е намерено, а целта на терапията е да се елиминират симптомите и да се подобри качеството на живот.



Тиреоидит на Хашимото



Автоимунно заболяване , при което клетките на имунната система атакуват и разрушават тъканта на щитовидната жлеза. Клиничната картина първоначално е неспецифична, появяват се сънливост, умора, отпадналост, лесна уморяемост, безсъние . С напредването на заболяването се наблюдават покачване на тегло, косопад, суха кожа и нарушения в менструалния цикъл. Лечението на болестта на Хашимото включва хормонална терапия, чиято дългосрочна употреба може да регулира метаболизма.



Диагностика



Симптомите на тези заболявания са много сходни, така че диагнозата им понякога е сложна. Тя предполага идентифициране на антитела . Най-често се взема кръв за определяне на пълна кръвна картина, възпалителни фактори и утаяване на еритроцитите. При съмнение за определено автоимунно заболяване се провеждат специфични тестове за доказване на наличието на автоантитела (тест за антинуклеинови антитела).



Много е важно заболяването да се открие в ранните етапи, защото тогава е възможно да се запази по-добро качество на живот.



Лечение



Лечението включва доживотна терапия и редовно наблюдение. Целта е да се използват лекарства, за да се опита да се контролира имунната система и да се приведе в състояние на покой.



Най-често използваните лекарства са:



кортикостероидинестероидни противовъзпалителни лекарства (ибупрофен, аспирин, напроксен)имуносупресори (метотрексат, азатиоприн)Имуносупресивните лекарства се използват за предотвратяване на прекомерната активност на имунната система. Те обаче носят риск от отслабване на реакцията на организма към инфекция и много други странични ефекти. Ето защо е много важно правилно да се дозира терапията и да се използва ефективна доза, за да се държи заболяването под контрол.



Винаги е за предпочитане да се прилагат други, нефармакологични мерки:



балансирана и здравословна диета;редовна физическа активност;намаляване на стреса;прием на адекватни дози витамини.