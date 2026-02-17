ЗАРЕЖДАНЕ...
|Етиен Леви каза истината за "Капките"
По думите му обаче скандал няма:
"Винаги съм казвал, че "Като две капки вода" е любимото ми шоу. 13 сезона съм давал цялата си обич и компетенции към всички, участници и екип. Истината е, че имах разговори с продуцента и за този сезон, но не се договорихме. Безкрайно съм благодарен на продуцента, екипа и публиката за топлите думи отправени към мен на снощния лайф", заяви Етиен Леви.
И направи уточнение, което ще наруши комфорта на недоброжелателите му:
"Не съм се "пенсионирал", продължавам да преподавам. От много години съм канен на различни конкурси като председател и член на жури. Винаги съм подкрепял младите ни таланти, обичам ги и винаги ще ги подкрепям, защото са бъдещето на българската популярна музика.
Доказал съм почтеността си към тях като човек, който ги оценява и обучава, така както съм правил и във форматите "Мюзик Айдъл", "Х Фактор" и разбира се "Като две капки вода", казва той.
На мястото на Етиен Леви в ролята му на вокален педагог в "Капките" застава младата певица Михаела Маринова, която не спести емоция към този, от когото се е учила през годините и на сцената по време на първия лайф на шоуто.
А ето как отвръща на това и самият Етиен Леви:
"Изключително съм щастлив и доволен от избора на продуцентите да поканят Михаела Маринова! Познавам я от малка и знам какъв огромен музикантски и певчески талант е. Тя е артист-изпълнител, с много голям потенциал, който все повече се разгръща и показва нейните изключителни способности.
Възпитана, културна, интелигентна, което си проличава в нейното певческо, интерпретаторско и авторско творчество. Споделям нейната визия, че публиката е важен фактор за нея, който и дава много импулси и позитивна енергия. Всичко това се вижда от сцената, където тя раздава себе си и своето изкуство с много любов.
От няколко години тя изявява себе си и като вокален педагог и работи много взискателно със своите ученици, така, както е безкрайно взискателна към самата себе си. Знам, че ще се справи повече от перфектно в тази роля!"
"Пожелавам успех на предаването, в който не се съмнявам, заявява Етиен пред "Блиц"
