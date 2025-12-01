ИЗПРАТИ НОВИНА
Енергийната ефективност през 2025: Защо все повече българи купуват термопомпи от NiceMag.bg
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 09:00
©
През последните две години България преживява една от най-големите трансформации в начина, по който домакинствата мислят за отоплението и охлаждането на своя дом. Доскоро голяма част от хората разчитаха основно на климатици, газови котли, пелети или твърдо гориво, но според експертите от NiceMag.bg 2024 и 2025 са довели до рязък завой към нов тип технология – термопомпите въздух–вода. И то не само като модерна тенденция, а като реален, практичен отговор на нарастващите цени на енергията и нуждата от по-устойчиви решения.

Както казва Верони Маринов, Управител на НайсМаг ООД, термопомпите отдавна са популярни в Западна Европа, където нормативите за енергийна ефективност са по-строги. Според него, през последните години се е наблюдавало по-плавно навлизане у нас, но комбинацията от инфлация, високи цени за отопление и промени в жилищното строителство са направили технологията по-привлекателна от всякога за българите. В последните месеци търсенето се увеличава с темпове, които доскоро изглеждаха немислими. Онлайн търговци, като NiceMag.bg, отчитат рекордно нарастване на интереса, а пазарът се пренарежда буквално пред очите ни.

Причината за тази промяна е многопластова. На първо място стоят сметките за ток. Все повече домакинства преизчисляват разходите си за отопление и осъзнават, че традиционните системи вече не са икономически изгодни. Цената на пелетите остана висока, токът е непредвидим, а газта – макар понякога по-евтина – е подложена на международни колебания в цените. Предлаганите от NiceMag.bg термопомпи въздух–вода предлагат решение, което е стабилно, енергийно ефективно и значително по-евтино в дългосрочен план.

Според наблюденията на г-н Маринов, втората причина се крие в устойчивостта на технологията. Българските потребители стават по-внимателни към това как живеят, какви технологии използват и колко дълго време ще могат да ги ползват. Термопомпата е екологична система с много дълъг живот и се вписва напълно в европейските енергийни стандарти. От компанията очакват през следващите години разкриване на все повече програми за стимулиране на използването на такива решения в домакинствата. Това не е просто пазарна тенденция – това е посока, която следва цяла Европа.

Третата причина е трансформацията на новото строителство. Все повече жилищни комплекси се планират с идеята да включат отопление чрез термопомпа. Инвеститорите усещат промяната в потребителските нагласи и реагират бързо – когато даден апартамент е проектиран с такъв тип отоплителна система, това увеличава стойността му на пазара. И много купувачи вече настояват това да бъде включено още от фазата на груб строеж.

Тук идва и логичният въпрос – защо именно NiceMag.bg се превръща в предпочитан избор за българските потребители? На първо място – заради голямото портфолио от системи и възможността да се направи информиран избор. Онлайн магазини с широка гама решения позволяват на потребителя да сравнява, да чете и да взема решение, без да се чувства притиснат. Но има и нещо друго – потребителите вече търсят не просто продукт, а консултация. Изборът на термопомпа винаги се прави индивидуално, защото зависи от квадратурата, изолацията, ориентацията на помещенията и още много фактори. NiceMag.bg е търговец, който предлага не само продукти, но и експертно мнение – и това се оказва решаващо.

Но най-интересното в цялата картина е начинът, по който българските семейства възприемат тези системи. Ако преди термопомпите бяха смятани за "скъпо решение за къщи“, през 2025 те вече са масов избор за апартаменти в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе. Причината е проста – жилищата стават по-енергийно ефективни, а системите – по-достъпни. С други думи, технологията, която вчера изглеждаше "лукс“, днес е стандарт.

И това е само началото. Експертите от компанията очакват до 2030 година над половината нови жилища в България да са изградени с термопомпена инсталация. Този процес вече започна, а 2025 е годината, в която се вижда най-ясно. Много хора дори започват да планират покупката не просто като отопление, а като дългосрочна инвестиция – в комфорт, в устойчивост и в бъдещето на дома си.

Термопомпите въздух–вода вече не са алтернатива. Те се превърнаха в новата норма. А фактът, че все повече българи ги избират именно от NiceMag.bg, е ясен знак, че пазарът се движи към модели, които комбинират качество, консултация и дългосрочна гаранция за стабилност.







