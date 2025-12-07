Емилия с тайна операция, изчезна от публичното пространство

© Фолк певицата Емилия е претърпяла тайна операция на гласните струни и това е причината за изчезването й последните месеци.



Тя нямаше участия през октомври и почти целия ноември месец, узна "Уикенд" от близки до изпълнителката. Едва наскоро е започнала отново да ходи да пее по заведения.



Емилия решила да не разкрива публично информацията за медицинската процедура, като не коментира причините за решението си и самата операция. Тя не е единствената изпълнителка, която е преминала през такова здравословно изпитание. През септември 2024 г. Галена се подложи на хирургична интервенция заради кисти на гласните струни.



По принцип те заедно с възлите са почти неизменен спътник на всички певци и най-вече на онези, които претоварват гласовете си. Такава операция претърпява и самата Лили Иванова още през 70-те години на миналия век. Деси Слава също наскоро призна, че преди време се е подложила на така интервенция. Камелия също е била оперирана в края на 90-те години.



През последните два месеца Емилия нямаше никакви участия, което събуди любопитството на почитателите й, които започнаха да се питат какво стои зад отсъствието й. Според източниците на "Уикенд“, причина за липсата на публични изяви е именно операцията на гласните струни, на която певицата се подложила. Известно време след интервенцията трябва да си пази гласа, да не пее, особено в задимени помещения като нощните клубове. В продължение на около седмица не бива дори да говори.



Операцията е била необходима поради здравословни проблеми с гласните струни, които тя не е искала да разкрива публично. Блондинката е предпочела да премине през процедурата тайно, за да не натоварва хората със своето състояние и да запази личното си пространство. От близките й до момента не е изтекла информация за сложността на операцията или дали има някакви рискове за бъдещето на нейния глас, но най-вероятно всичко е наред, щом вече се е върнала да пее по дискотеките. През цялото време плътно да Емилия е бил мъжът й Жорж Башур, с когото имаха известни сътресения в брака, но успяха да запазят семейството си.