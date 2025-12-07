ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Емилия с тайна операция, изчезна от публичното пространство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07Коментари (0)559
©
Фолк певицата Емилия е претърпяла тайна операция на гласните струни и това е причината за изчезването й последните месеци.

Тя нямаше участия през октомври и почти целия ноември месец, узна "Уикенд" от близки до изпълнителката. Едва наскоро е започнала отново да ходи да пее по заведения.

Емилия решила да не разкрива публично информацията за медицинската процедура, като не коментира причините за решението си и самата операция. Тя не е единствената изпълнителка, която е преминала през такова здравословно изпитание. През септември 2024 г. Галена се подложи на хирургична интервенция заради кисти на гласните струни. 

По принцип те заедно с възлите са почти неизменен спътник на всички певци и най-вече на онези, които претоварват гласовете си. Такава операция претърпява и самата Лили Иванова още през 70-те години на миналия век. Деси Слава също наскоро призна, че преди време се е подложила на така интервенция. Камелия също е била оперирана в края на 90-те години.

През последните два месеца Емилия нямаше никакви участия, което събуди любопитството на почитателите й, които започнаха да се питат какво стои зад отсъствието й. Според източниците на "Уикенд“, причина за липсата на публични изяви е именно операцията на гласните струни, на която певицата се подложила. Известно време след интервенцията трябва да си пази гласа, да не пее, особено в задимени помещения като нощните клубове. В продължение на около седмица не бива дори да говори.

Операцията е била необходима поради здравословни проблеми с гласните струни, които тя не е искала да разкрива публично. Блондинката е предпочела да премине през процедурата тайно, за да не натоварва хората със своето състояние и да запази личното си пространство. От близките й до момента не е изтекла информация за сложността на операцията или дали има някакви рискове за бъдещето на нейния глас, но най-вероятно всичко е наред, щом вече се е върнала да пее по дискотеките. През цялото време плътно да Емилия е бил мъжът й Жорж Башур, с когото имаха известни сътресения в брака, но успяха да запазят семейството си.


Още по темата: общо новини по темата: 2496
07.12.2025 »
07.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
предишна страница [ 1/416 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите!
09:13 / 07.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Нарязаната Дебора намери любовта
12:45 / 06.12.2025
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Зима 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: