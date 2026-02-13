ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Едно предаване се завръща, започнаха кастингите. В Пловдив също
Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:
28 февруари – София, B1 City Hotel
1 март – Пловдив, Дом на културата "Борис Христов“
7 март – Варна, хотел Campus 90
14 и 15 март – София, B1 City Hotel
Началото на кастингите е в 10:00 ч.
В момента тече онлайн записването за сезон 12 в сайта на btv.bg. Всички кандидати, които вече са се регистрирали онлайн и са одобрени, ще получат обаждане от екипа. На място обаче са добре дошли и участници без предварителна регистрация – защото понякога най-големите гласове идват изненадващо.
Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие като се запише в онлайн формата за кастинг.
Новият сезон на "Гласът на България“ по bTV обещава още по-силни емоции, впечатляващи изпълнения и незабравими моменти за всички, които стъпят на голямата сцена на шоуто, а и за всички пред екрана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3364
|предишна страница [ 1/561 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Новият Христо Стоичков разочарова почитателите си
09:14 / 13.02.2026
Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
06:30 / 13.02.2026
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS