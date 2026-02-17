ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една тайна вечеря сложи край на всички слухове
Двамата заложиха на небрежна визия – Меган бе с кафяво яке и черен панталон, а Хари комбинира черно яке с дънки.
Любопитен детайл е, че именно в "Funke“, собственост на шеф Евън Функе, Меган отпразнува 44-ия си рожден ден през август. Тогава тя сподели снимка в социалните мрежи и похвали кухнята, като определи вечерята като една от най-добрите в живота си.
Малко по-късно Меган сподели трогателен кадър в профила си в Instagram. На снимката принц Хари държи на ръце малката им дъщеря, а в ръката ѝ се виждат червени балони – символичен жест за Деня на влюбените. Кадърът е заснет на фона на залез в Калифорния и носи усещане за интимност и семеен уют.
Към снимката Меган написа: "These two + Archie = my forever Valentines“ ("Тези двамата + Арчи = моите вечни валентинки“) и добави червено сърце.
Миналата година двойката прекара Свети Валентин разделена, тъй като принц Хари беше в Канада за Игрите "Invictus“. Меган остана у дома с децата им – принц Арчи (6) и принцеса Лилибет (4). В публикация по този повод тя написа, че се грижи за "своите бебета“, докато съпругът ѝ променя животи чрез каузата си, и сподели, че е изключително горда с него.
В емоционалното си послание Меган добави: "Любими мой, ще ям бургери и fish & chips с теб завинаги. Благодаря ти, че те има.“ Тя използва и хаштага #LoveWins – препратка към речта ѝ по време на сватбеното им тържество през 2018 г.
Припомняме, че Меган и Хари започват връзката си през 2016 г., след като са запознати от общ приятел. Годежът им беше обявен през ноември 2017 г., а през май 2018 г. двамата сключиха брак на приказна церемония в замъка Уиндзор. Малко след раждането на първото им дете те се оттеглиха от кралските си задължения във Великобритания и се установиха в Калифорния.
В интервю за списание PEOPLE през 2025 г. Меган споделя, че с Хари отново се намират в своеобразен "меден месец“, тъй като той я подкрепя в новите ѝ проекти – включително лайфстайл бранда ѝ и поредицата ѝ в Netflix.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3418
|предишна страница [ 1/570 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS