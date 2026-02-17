Една тайна вечеря сложи край на всички слухове

© Меган Маркъл и принц Хари са отбелязаха Деня на влюбените малко по-рано с романтична вечеря в един от любимите си ресторанти в Лос Анджелис. Херцогът и херцогинята на Съсекс бяха засечени на 13 февруари в елитния ресторант "Funke“ в Бевърли Хилс.







Двамата заложиха на небрежна визия – Меган бе с кафяво яке и черен панталон, а Хари комбинира черно яке с дънки.



Любопитен детайл е, че именно в "Funke“, собственост на шеф Евън Функе, Меган отпразнува 44-ия си рожден ден през август. Тогава тя сподели снимка в социалните мрежи и похвали кухнята, като определи вечерята като една от най-добрите в живота си.



Малко по-късно Меган сподели трогателен кадър в профила си в Instagram. На снимката принц Хари държи на ръце малката им дъщеря, а в ръката ѝ се виждат червени балони – символичен жест за Деня на влюбените. Кадърът е заснет на фона на залез в Калифорния и носи усещане за интимност и семеен уют.



Към снимката Меган написа: "These two + Archie = my forever Valentines“ ("Тези двамата + Арчи = моите вечни валентинки“) и добави червено сърце.



Миналата година двойката прекара Свети Валентин разделена, тъй като принц Хари беше в Канада за Игрите "Invictus“. Меган остана у дома с децата им – принц Арчи (6) и принцеса Лилибет (4). В публикация по този повод тя написа, че се грижи за "своите бебета“, докато съпругът ѝ променя животи чрез каузата си, и сподели, че е изключително горда с него.



В емоционалното си послание Меган добави: "Любими мой, ще ям бургери и fish & chips с теб завинаги. Благодаря ти, че те има.“ Тя използва и хаштага #LoveWins – препратка към речта ѝ по време на сватбеното им тържество през 2018 г.



Припомняме, че Меган и Хари започват връзката си през 2016 г., след като са запознати от общ приятел. Годежът им беше обявен през ноември 2017 г., а през май 2018 г. двамата сключиха брак на приказна церемония в замъка Уиндзор. Малко след раждането на първото им дете те се оттеглиха от кралските си задължения във Великобритания и се установиха в Калифорния.



В интервю за списание PEOPLE през 2025 г. Меган споделя, че с Хари отново се намират в своеобразен "меден месец“, тъй като той я подкрепя в новите ѝ проекти – включително лайфстайл бранда ѝ и поредицата ѝ в Netflix.