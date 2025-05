Една от най-богатите и красиви жени днес става на 37

© Адел Лори Блу Адкинс, по-известна само с малкото си име Адел, е английска поппевица и текстописец. Родена е на 5 май 1988 г. в "Тотнъм", Северен Лондон. Баща й я изоставя, когато е на 2 години, оставяйки 20-годишната й майка, за което Адел още не му е простила. Тя започва да пее от 4-годишна възраст.



Когато е на 11 г., с майка си се преместват в Брикстън, а след това в съседния квартал "Уест Норуд" в Южен Лондон. Кварталът е темата за първия й запис Hometown Glory, записан, когато е 16-годишна.



Започва в Южен Лондон да се интересува от R&B изпълнители. Завършва BRIT училище за сценични изкуства и технологии в Кройдън през май 2006 година, където са съученици с Леона Луис и Джеси Джей.



През 2010 г. Адел получава Грами номинация за най-добро женско поп вокално изпълнение за "Hometown Glory“. През април песента й "My Same“ влиза в германската класация, след като е изпълнена от Лена Майер-Ландурт в шоуто за таланти конкурс Unser Star für Oslo (Our Star for Oslo), в който влизането на песента ѝ на немски на конкурса Евровизия 2010 е определена.



В края на септември, след представянето на X Factor, версията на Адел на песента на Боб Дилън "Make You Feel My Love“ повторно влиза в британските класации за сингли под номер 4. През 2010 г. Адел изпълнява широко рекламиран дует с Дариъс Рукър на песента на Lady Antebellum – "Need You Now“. Този спектакъл по-късно е номиниран за CMT Music Award.



"Skyfall“ е песен, изпълнявана от английската певица и композитор Адел, и едноименна песен-тема на 23-тия филм за Джеймс Бонд от Eon Productions, Skyfall. Песента е написана от Адел и продуцента Paul Epworth, озвучена от JAC Редфорд. "Skyfall“ е била пусната на 5 октомври 2012 г. в 0:07 BST, като част от "Глобалния ден на Джеймс Бонд“, в чест на 50-годишнината от пускането на първия филм за Джеймс Бонд.



При своето завръщане Адел продава над 20 милиона копия от албума си "25" за по-малко от година.