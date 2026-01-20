ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една легенда на 74
Данчо учи в 36-о основно училище "Максим Горки“, където е и първата му сценична изява, след това продължава образованието си в Техникума по художествени занаяти. Между 1969 и 1971 г. е член на група "Кенари“ към читалище "Светлина“, след което през 1971 г. се включва в "Златни струни“. Първият му запис е на народната песен "Дилмано, Дилберо" (аранжимент: Найден Андреев), осъществен в БНР през 1972 г.
Караджов е лидер на група "Сигнал“, от самото създаване на групата е композитор на повечето им песни. Едни от най-известните им хитове са: "Липсваш ми“, "Мина и Лора“, "Сляп ден“, "Спри се“, "Спомен мил, спомен мой“, "Зелени сигнали“, "Между ад и рай“ и легендарните "Сбогом“, "Да те жадувам“ и "Може би“. Една от последните песни на "Сигнал“ се казва "Обещах ти луда нощ“. Имат издадена "Антология“, която включва 46 песни, които преди това са предимно записвани на грамофонни плочи.
В началото на 2008 г. Йордан Караджов се включва в благотворителната кампания на bTV "Великолепната шесторка“ в помощ на децата от Могилино, където пее в дует с журналистката Мариана Векилска.
През 2010 г. участва в благотворителната кампания "Великолепната шесторка 2“ в помощ на децата без родители.
През 2012 г. издава първия си самостоятелен албум, озаглавен "Такъв е животът“. Впоследствие, през 2017 г., Караджов отстъпва правата на албума за безплатно излъчване по Българското национално радио. Жестът е в подкрепа на Радиото в спора му с "Музикаутор“ за размера на заплащаните авторски права върху излъчваната музика.
През 2013 г. той участва в шоуто "Гласът на България“.
Йордан Караджов има забележителна колекция от китари и трофеите в нея наброяват над 40, с които са свирили Джордж Харисън от The Beatles, Кийт Ричардс от The Rolling Stones, Джими Пейдж от Led Zeppelin, Браян Мей от Queen, Пол Стенли от Kiss, блусари като Джони Уинтър и Гери Мур, както и акустичната китара на джазмена Джо Пас.
Със съпругата му Марияна са женени повече от 40 години, имат две деца, син – Даниел, и дъщеря – Лора, която е член на хип-хоп групата "Болфейс“, а по-късно прави и солова кариера.
Честит рожден ден, легендо!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3061
|предишна страница [ 1/511 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наша млада актриса се издаде, че именно тя ще изиграе Лили Иванов...
17:11 / 20.01.2026
Певицата Луна: Дойде ли най-после моят ред?
17:03 / 20.01.2026
Нели Хаджийска се завърна в bTV
14:37 / 20.01.2026
Почина барабанистът на легендарните Midnight Oil
12:20 / 20.01.2026
Танцьорка на Слави съобщи, че очаква бебе
11:23 / 20.01.2026
Само преди година цената на среброто беше около 30 щатски долара ...
13:23 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS