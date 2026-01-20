Една легенда на 74

© БГНЕС Йордан Караджов е български рок-музикант, фронтмен на група "Сигнал“. Роден е в София на 20 януари 1952 г. Баща му, Петър Караджов е бивш боксьор от отбора на Славия, но също така е пеел в хор "Кавал“.



Данчо учи в 36-о основно училище "Максим Горки“, където е и първата му сценична изява, след това продължава образованието си в Техникума по художествени занаяти. Между 1969 и 1971 г. е член на група "Кенари“ към читалище "Светлина“, след което през 1971 г. се включва в "Златни струни“. Първият му запис е на народната песен "Дилмано, Дилберо" (аранжимент: Найден Андреев), осъществен в БНР през 1972 г.



Караджов е лидер на група "Сигнал“, от самото създаване на групата е композитор на повечето им песни. Едни от най-известните им хитове са: "Липсваш ми“, "Мина и Лора“, "Сляп ден“, "Спри се“, "Спомен мил, спомен мой“, "Зелени сигнали“, "Между ад и рай“ и легендарните "Сбогом“, "Да те жадувам“ и "Може би“. Една от последните песни на "Сигнал“ се казва "Обещах ти луда нощ“. Имат издадена "Антология“, която включва 46 песни, които преди това са предимно записвани на грамофонни плочи.



В началото на 2008 г. Йордан Караджов се включва в благотворителната кампания на bTV "Великолепната шесторка“ в помощ на децата от Могилино, където пее в дует с журналистката Мариана Векилска.



През 2010 г. участва в благотворителната кампания "Великолепната шесторка 2“ в помощ на децата без родители.



През 2012 г. издава първия си самостоятелен албум, озаглавен "Такъв е животът“. Впоследствие, през 2017 г., Караджов отстъпва правата на албума за безплатно излъчване по Българското национално радио. Жестът е в подкрепа на Радиото в спора му с "Музикаутор“ за размера на заплащаните авторски права върху излъчваната музика.



През 2013 г. той участва в шоуто "Гласът на България“.



Йордан Караджов има забележителна колекция от китари и трофеите в нея наброяват над 40, с които са свирили Джордж Харисън от The Beatles, Кийт Ричардс от The Rolling Stones, Джими Пейдж от Led Zeppelin, Браян Мей от Queen, Пол Стенли от Kiss, блусари като Джони Уинтър и Гери Мур, както и акустичната китара на джазмена Джо Пас.



Със съпругата му Марияна са женени повече от 40 години, имат две деца, син – Даниел, и дъщеря – Лора, която е член на хип-хоп групата "Болфейс“, а по-късно прави и солова кариера.



