Един великан, висок 152 сантиметра, на 81!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:17
©
Даниъл Майкъл "Дани“ Де Вито младши е американски актьор, продуцент и режисьор. Става известен с ролята си на таксиметровия шофьор Луи Де Палма в ситкома "Такси“ (1978–1983), за която печели наградите Еми и Златен глобус. Играе ролята на Франк Рейнолдс в сериала "Слънчева Филаделфия“.

Дани Де Вито е роден на 17 ноември 1944 г. Нептюн, Ню Джърси. Израства в италиано-американско католическо семейство. Баща му е собственик на малък бизнес, а майка му е домакиня.

На 28 януари 1982 се жени за актрисата Риа Пърлман. Имат три деца – Луси Шет (р. 1983), Грейс Фан (р. 1985) и Джейкъб Даниъл (р. 1987). Живеят в Маналапан, Ню Джърси. Де Вито и Пърлман се развеждат през 2012 г. Висок е едва 152 сантиметра, но това изобщо не му пречи да бъде велик!

Честит рожден ден!







Честито на Руслан Мъйнов
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
26 години заедно, но са само приятели
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
