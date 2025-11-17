ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един великан, висок 152 сантиметра, на 81!
Дани Де Вито е роден на 17 ноември 1944 г. Нептюн, Ню Джърси. Израства в италиано-американско католическо семейство. Баща му е собственик на малък бизнес, а майка му е домакиня.
На 28 януари 1982 се жени за актрисата Риа Пърлман. Имат три деца – Луси Шет (р. 1983), Грейс Фан (р. 1985) и Джейкъб Даниъл (р. 1987). Живеят в Маналапан, Ню Джърси. Де Вито и Пърлман се развеждат през 2012 г. Висок е едва 152 сантиметра, но това изобщо не му пречи да бъде велик!
Честит рожден ден!
