Един сладък гръцки обичай за Нова година

© От фойерверки, запалени в Сидни, до хартиени фенери, пуснати в небето в Тайланд, Нова година се приветства по целия свят с различни традиции. В Гърция един от най-ценните обичаи е рязането на Василиопита - "тортата за късмет".



Какво прави тази торта толкова специална?



В тестото е сгушена скрита монета – знак за късмет, любов и здраве за късметлия, който я намери в парчето си. Василопита се превежда като "Сладкият хляб на Василий" и е почит към Свети Василий, епископът на Кесария в Кападокия (днешна Турция), почитан от гърците заради щедростта си.



С настъпването на полунощ в навечерието на Нова година гръцките семейства се събират за церемониалното рязане на Василиопитата. Главата на домакинството започва, като прави кръстния знак върху тортата, преди да я нареже, пише The Indian express. Традицията казва, че първото парче е за Исус Христос, второто за Дева Мария, а третото за Свети Василий.



В Гърция Свети Василий има роля, подобна на Дядо Коледа. Но вместо коледна сутрин, гръцките деца традиционно получават подаръците си на 1 януари, който е празникът на Свети Василий.