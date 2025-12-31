ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един сладък гръцки обичай за Нова година
Какво прави тази торта толкова специална?
В тестото е сгушена скрита монета – знак за късмет, любов и здраве за късметлия, който я намери в парчето си. Василопита се превежда като "Сладкият хляб на Василий" и е почит към Свети Василий, епископът на Кесария в Кападокия (днешна Турция), почитан от гърците заради щедростта си.
С настъпването на полунощ в навечерието на Нова година гръцките семейства се събират за церемониалното рязане на Василиопитата. Главата на домакинството започва, като прави кръстния знак върху тортата, преди да я нареже, пише The Indian express. Традицията казва, че първото парче е за Исус Христос, второто за Дева Мария, а третото за Свети Василий.
В Гърция Свети Василий има роля, подобна на Дядо Коледа. Но вместо коледна сутрин, гръцките деца традиционно получават подаръците си на 1 януари, който е празникът на Свети Василий.
