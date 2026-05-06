Известният художник Васил Горанов, чиито творби често илюстрират учебниците по история, официално влиза в състава на Народното събрание като народен представител. Той бе избран от листата на политическата коалиция на президента Румен Радев в 24-ти изборен район в София.

Горанов, който е роден във Велинград и е възпитаник на Великотърновския университет, е сочен за любимия художник на примата на българската музика Лили Иванова. Връзката им се задълбочава през 2016 г. след неговата изложба "Заветите на историята“, а през 2021 г. негов портрет на певицата бе избран за корица на един от албумите ѝ.

Творчеството на новия депутат е високо ценено и от президента Румен Радев, който през миналата година лично откри неговата експозиция "Крепости на вярата“. Изкуството му намира място и в популярната култура – фолк изпълнителката Лия използва негови платна в клипа към песента си "България“. Певицата споделя пред "Телеграф“, че Горанов е предоставил творбите си с голямо желание, определяйки го като скромен гений.

Интересът на Васил Горанов към историческата и военната тематика се заражда още по време на следването му при проф. Николай Русчуклиев. Днес картините му са разпознаваеми за поколения българи, тъй като често се използват за визуализация на исторически събития в образователната система.