Един от най-обичаните сериали се завръща в ефир

© След години чакане един от най-обичаните телевизионни ситкоми отново ще забавлява българските зрители. От 15 декември по bTV Comedy се завръща култовият сериал "Малкълм“, който промени представата за семейните комедии и остави ярка следа между 2000 и 2006 г.



Необикновеното семейство Уилкерсън отново ще е част от програмата на комедийния канал. Луиз, Хел, Франсис, Рийс, Малкълм, Дюи и най-малкият Джейми са героите, които зрителите помнят със смях, хаос и неподправени семейни ситуации.



Интересен факт е, че в нито един от общо 151 епизода не се споменава фамилията на семейството. Тя липсва дори върху официални баджове и документи в сериала, а мястото, в което живеят, също остава загадка за феновете.



Сюжетът проследява ежедневието на Малкълм – нормално момче, което се оказва гений. Макар да се радва на интелекта си, той ненавижда часовете в "класа



+за надарени деца“, където съучениците му са постоянно обект на подигравки.



От споделянето на стая с двамата си братя до непрестанните семейни приключения, сериалът съчетава хумор, емпатия и неподправени житейски уроци, превръщайки се в любима класика за поколения зрители.



"Малкълм“ се отличава от повечето семейни ситкоми със своята нестандартна форма. Главният герой разчупва четвъртата стена, обръщайки се директно към зрителя – похват, който носи още повече комични и лични моменти.



Сериалът е сниман само с една камера и в него не се използва нито запис със смях, нито истинска студийна публика – решение, което допринася за по-реалистичната и модерна визия на продукцията.