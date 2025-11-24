ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-обичаните сериали се завръща в ефир
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:47
©
След години чакане един от най-обичаните телевизионни ситкоми отново ще забавлява българските зрители. От 15 декември по bTV Comedy се завръща култовият сериал "Малкълм“, който промени представата за семейните комедии и остави ярка следа между 2000 и 2006 г.

Необикновеното семейство Уилкерсън отново ще е част от програмата на комедийния канал. Луиз, Хел, Франсис, Рийс, Малкълм, Дюи и най-малкият Джейми са героите, които зрителите помнят със смях, хаос и неподправени семейни ситуации.

Интересен факт е, че в нито един от общо 151 епизода не се споменава фамилията на семейството. Тя липсва дори върху официални баджове и документи в сериала, а мястото, в което живеят, също остава загадка за феновете.

Сюжетът проследява ежедневието на Малкълм –  нормално момче, което се оказва гений. Макар да се радва на интелекта си, той ненавижда часовете в "класа

+за надарени деца“, където съучениците му са постоянно обект на подигравки.

От споделянето на стая с двамата си братя до непрестанните семейни приключения, сериалът съчетава хумор, емпатия и неподправени житейски уроци, превръщайки се в любима класика за поколения зрители.

"Малкълм“ се отличава от повечето семейни ситкоми със своята нестандартна форма. Главният герой разчупва четвъртата стена, обръщайки се директно към зрителя – похват, който носи още повече комични и лични моменти.

Сериалът е сниман само с една камера и в него не се използва нито запис със смях, нито истинска студийна публика – решение, което допринася за по-реалистичната и модерна визия на продукцията.


