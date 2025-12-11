ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-големите днес става на 75
Роден на 11 декември 1950 година в София.
Завършва бившия ВИФ "Георги Димитров" през 1974 г. - педагогически профил и треньор по водни ски. Веднага след това е започнал работа в БНР и оттогава неизменно е там вече 50 години.
Той е първият носител на наградата за спортен журналист на името на Николай Колев - Мичмана. Трикратен шампион на България по водни ски (1972-1974), а сега - активен състезател по голф. Баща е на син и две дъщери, от които има трима внуци.
Катев коментира за програма "Хоризонт" незабравимата ни победа над Франция на "Парк де Пренс" през 1993 година, както и лудото американско лято няколко месеца по-късно.
