|Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
Роден е в София на 30.10.1960 г. Завършва ВИИ "Карл Маркс", специалност "Cчетоводство и контрол". Работи в дилинг офиса на БИОХИМ от 1986 до средата на 1990 г. Потомствен финансист, син на бившия зам. министър на финансите Тодор Минев.
Започнал кариерата си в държавната банка "Биохим", където работи в периода 1986-1990 г. в дилинг отдела заедно с бъдещия си съдружник Ивайло Мутафчиев. Те са основатели на Първа финансово – брокерска къща, част от империята около Първа частна банка.
През 1993 година те и фирмата им са сред основателите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), а днес Първа финансово – брокерска къща е акционер там, като двама притежават по около 32 мил лв. от уставния капитал на банката.
