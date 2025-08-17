ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Според професор Джън-Сян Ли от университета Къртин, това тектонично движение не е далечен и теоретичен феномен. То вече е в ход и ще окаже дълбоко въздействие върху географията на планетата, екосистемите и дори технологичните системи.
Докато Австралия плава на север, тя носи със себе си сеизмична активност, екологични смущения и възможността за образуване на нов суперконтинент в далечното бъдеще.
Австралия се движи на север със скорост от около 7 сантиметра годишно, което, макар и да изглежда малко, се натрупва в значително изместване в продължение на милиони години. Това бавно движение е естествено следствие от движението на тектоничните плочи - процес, който протича от отделянето на Австралия от Антарктида преди около 80 милиона години.
Движението има дълбоки последици за бъдещето на Земята. Докато австралийският континент се придвижва към Югоизточна Азия, той със сигурност ще се сблъска със значителни геоложки сили. Очаква се продължаващият сблъсък да причини масивна сеизмична активност, включително земетресения и вулканични изригвания. С продължаващия сблъсък на плочите ще се появят нови планински вериги, а съществуващите разломи могат да станат по-активни. Това сеизмично изместване може дори да създаде изцяло нови геоложки структури, като зони на субдукция, които биха могли значително да променят ландшафта с течение на времето.
Раждането на Амазия
Едно от най-вълнуващите последици от тази тектонична активност е евентуалното образуване на нов суперконтинент. Според професор Лий "се смята, че Земята еволюира по цикличен модел, при който континентите се раздалечават и сега се събират отново“.
Този цикъл, обхващащ стотици милиони години, е оформил земните маси от Пангея до континентите, които познаваме днес. Когато Австралия се сблъска с Азия, резултатът може да бъде създаването на нов суперконтинент, който изследователите са нарекли Амазия.
Съединяването на тези огромни сухоземни маси няма да бъде мирен процес. Сблъсъкът ще създаде това, което професор Лий описва като "огнен пръстен“ около новия суперконтинент. Това вероятно ще доведе до интензивна вулканична активност по границите на сблъсъка, създавайки масивни геотермални смущения. Във вътрешността на страната климатът на новия суперконтинент вероятно ще бъде много различен от този, който познаваме днес, като огромни площи вероятно ще станат сухи. Тази промяна ще преобрази екосистемите, ще промени климата и ще засегне всичко - от селското стопанство до наличието на вода в засегнатите региони.
