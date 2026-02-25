ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на известна холивудска звезда е открита мъртва
Причината за смъртта на 42-годишната Катрин е самоубийство. Новината бе съобщена първо от TMZ.
В официално изявление семейството на големия комик Мартин Шорт изрази своята огромна скръб:
"С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейство Шорт е съкрушено от тази загуба и моли за уединение в този момент. Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които донесе на света“.
Въпреки че е дъщеря на холивудска звезда, Катрин избира път далеч от светлините на прожекторите, посвещавайки се на психичното здраве. Тя е лицензиран клиничен социален работник с частна практика и работи на непълен работен ден в клиниката Amae Health. Там тя предоставя услуги за работа с общността, групи за семейна подкрепа и психотерапия.
Семейството на Мартин Шорт
Катрин е първото от трите деца, осиновени от Мартин Шорт и неговата съпруга, канадската актриса Нанси Долман. Двамата се запознават през 1972 г. по време на мюзикъла Godspell и изграждат един от най-стабилните бракове в Холивуд, продължил 30 години до смъртта на Нанси от рак на яйчниците през 2010 г. Катрин израства в изключително сплотена среда заедно с двамата си братя:
Оливър Патрик (39 г.), който се занимава с режисура и продуцентство.
Хенри Хейтър (36 г.), който също е част от творческите среди.
Макар да предпочита спокойния живот, Катрин винаги е до баща си в най-важните за него моменти. Тя бе негов спътник на знакови събития като афтърпартито за мюзикъла "Продуцентите“ (2003 г.) и партито на Vanity Fair след Оскарите през 2011 г. – само няколко месеца след загубата на майка си, показвайки силата на семейните връзки.
Мартин Шорт често е споделял в интервюта колко се гордее с децата си и как загубите в живота му – първо на родителите му, а после и на съпругата му – са го научили на устойчивост.
"Моите деца видяха как се справяме с трудностите и това ни направи още по-близки“, казва той, пише ladyzone.bg.
