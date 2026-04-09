Алена Вергова, дъщерята на популярния актьор Юлиан Вергов, все по-устремено гради кариера на музикалната сцена. Младата актриса представи най-новото си парче "Още“, което е плод на болезнени лични преживявания и емоционални сътресения от изминалото лято.

Песента е написана на плажа в Арапя през 2025 г., където Алена е прекарала време в самота, за да превъзмогне труден период в личния си живот, информира Plovdiv24.bg. "Текстът и музиката са вдъхновени от реални взаимоотношения. Посланието ми е, че не трябва да позволяваме на никого да определя собственото ни щастие“, споделя тя.

Във видеоклипа към "Още“ Алена успява да събере съзвездие от колеги. В проекта участват утвърдени имена като Пламена Гетова, Стефка Янорова, Свежен Младенов и Мартин Методиев.

Премиерата на песента идва в ключов момент за професионалното развитие на Алена. Тя бе избрана за престижната роля на Евридика в новата постановка на Театър "Българска армия“, доказвайки, че талантът ѝ се разгръща еднакво успешно и на театралната сцена.