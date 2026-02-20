ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:26Коментари (1)676
©
виж галерията
Да си запишеш час при психолога и психотерапевт д-р Виолета Азис – дъщеря на Надежда Нейнски, е почти мисия невъзможна. Графикът ѝ е запълнен за повече от половин година напред, а списъкът с чакащи расте постоянно. Причината не е известната ѝ майка, а прословутият ѝ професионализъм и доверието на стотиците ѝ пациенти, което печели с всеотдайността си. 

Д-р Виолета Азис е клиничен психолог, психодрама терапевт и специалист по групова динамика с над 10 години професионален опит. През 2022 г. придобива докторска степен по клинична психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Работи с младежи и възрастни както индивидуално, така и в групи, като фокусът ѝ е върху депресивни и тревожни разстройства, панически атаки, психотравми, житейски кризи. Лекува и пациенти с остри и хронични заболявания.

В момента Виолета Азис е ръководител на екипа психолози в УМБАЛ "Лозенец“. Известно е, че отделя особено внимание на жени с онкологични заболявания, включително пациентки с рак на гърдата, за които психологическата подкрепа често е не по-малко важна от медицинското лечение. 

Квалификациите ѝ включват обучение по психодрама, специализация по групова динамика към Института по психология на групите и Австрийската асоциация по групова психотерапия, както и курсове към Медицинското училище на Харвард. Сертифицирана е и за онлайн прилагане на терапевтични методи. Член е на редица български и международни професионални организации, което допълнително затвърждава авторитета ѝ в гилдията.

Въпреки натоварения си график д-р Азис е известна с човешкото си отношение към всеки нуждаещ се. В специализирани форуми и пациентски групи често могат да се прочетат мнения като "един от малкото психолози, които наистина "слушат“, "изключително внимателна и топла“, "помогна ми в момент, в който бях напълно загубена“, "изключителен специалист, препоръчвам я горещо“. Много от пациентите ѝ споделят, че чакането за първи час е дълго, но напълно оправдано, защото работата с нея носи реална промяна. 

В личен план Виолета Азис е дъщеря на бившия външен министър и евродепутат Надежда Нейнски и нейния бивш съпруг Камен Михайлов. Омъжена е за кардиохирурга д-р Азис Алейдин Азис от 2015 г., а през 2017 г. се роди дъщеря им Алина, която е най-голямата слабост и любов на баба Надя. Зетят на Нейнски е български мохамеданин, родом от родопското село Сърница, община Минерални бани. 

След раждането Виолета открито говори за преживяна следродилна депресия – тема, по която днес помага и на други жени, преминаващи през същото изпитание.

Цените за консултациите на известната д-р Азис в УМБАЛ "Лозенец“ са публично обявени и съпоставими с тези на други утвърдени специалисти – 75 евро за психотерапевтична сесия от 50 минути, 65 евро за консултиране на деца и тийнейджъри, както и изгодни пакетни условия за дългосрочна работа. За пациентите обаче по-важно от цената е усещането, че срещу себе си имат професионалист и човек, на когото могат да се доверят. Именно това доверие прави д-р Виолета Азис един от най-търсените психолози и психотерапевти у нас.

Надежда Нейнски има още една дъщеря – Нина, която също е омъжена. Другият зет на хубавото Наде е немец на име Рафаел и с Нина живеят и работят в Милано, пише "Ретро".


Още по темата: общо новини по темата: 3475
20.02.2026 Голямото завръщане: Отново ще гледаме Николаос Цитиридис
20.02.2026 Тя загуби 70 кг, но и мъжа до себе си
20.02.2026 Тя се завърна на любимо отпреди 26 години място
20.02.2026 Боби Манекена и Нина Пиленцето са разделени
20.02.2026 Ал Пачино - в потресаващо състояние
20.02.2026 Невероятно, но факт: Дъщерята на холивудски звезди работи на 4 места, за да издържа детето си
предишна страница [ 1/580 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 1 мин.
0
 
 
В нашата страна няма нищо повече от психолози, психо аналитици и констинуционалисти. И всичките от сой... Жалко за държавата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Клиентка: Дете, облизвайки си пръстчето, опипа почти всички понич...
16:33 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:20 / 20.02.2026
Световноизвестен актьор от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почин...
08:50 / 20.02.2026
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: