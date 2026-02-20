© виж галерията Да си запишеш час при психолога и психотерапевт д-р Виолета Азис – дъщеря на Надежда Нейнски, е почти мисия невъзможна. Графикът ѝ е запълнен за повече от половин година напред, а списъкът с чакащи расте постоянно. Причината не е известната ѝ майка, а прословутият ѝ професионализъм и доверието на стотиците ѝ пациенти, което печели с всеотдайността си.



Д-р Виолета Азис е клиничен психолог, психодрама терапевт и специалист по групова динамика с над 10 години професионален опит. През 2022 г. придобива докторска степен по клинична психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Работи с младежи и възрастни както индивидуално, така и в групи, като фокусът ѝ е върху депресивни и тревожни разстройства, панически атаки, психотравми, житейски кризи. Лекува и пациенти с остри и хронични заболявания.



В момента Виолета Азис е ръководител на екипа психолози в УМБАЛ "Лозенец“. Известно е, че отделя особено внимание на жени с онкологични заболявания, включително пациентки с рак на гърдата, за които психологическата подкрепа често е не по-малко важна от медицинското лечение.



Квалификациите ѝ включват обучение по психодрама, специализация по групова динамика към Института по психология на групите и Австрийската асоциация по групова психотерапия, както и курсове към Медицинското училище на Харвард. Сертифицирана е и за онлайн прилагане на терапевтични методи. Член е на редица български и международни професионални организации, което допълнително затвърждава авторитета ѝ в гилдията.



Въпреки натоварения си график д-р Азис е известна с човешкото си отношение към всеки нуждаещ се. В специализирани форуми и пациентски групи често могат да се прочетат мнения като "един от малкото психолози, които наистина "слушат“, "изключително внимателна и топла“, "помогна ми в момент, в който бях напълно загубена“, "изключителен специалист, препоръчвам я горещо“. Много от пациентите ѝ споделят, че чакането за първи час е дълго, но напълно оправдано, защото работата с нея носи реална промяна.



В личен план Виолета Азис е дъщеря на бившия външен министър и евродепутат Надежда Нейнски и нейния бивш съпруг Камен Михайлов. Омъжена е за кардиохирурга д-р Азис Алейдин Азис от 2015 г., а през 2017 г. се роди дъщеря им Алина, която е най-голямата слабост и любов на баба Надя. Зетят на Нейнски е български мохамеданин, родом от родопското село Сърница, община Минерални бани.



След раждането Виолета открито говори за преживяна следродилна депресия – тема, по която днес помага и на други жени, преминаващи през същото изпитание.



Цените за консултациите на известната д-р Азис в УМБАЛ "Лозенец“ са публично обявени и съпоставими с тези на други утвърдени специалисти – 75 евро за психотерапевтична сесия от 50 минути, 65 евро за консултиране на деца и тийнейджъри, както и изгодни пакетни условия за дългосрочна работа. За пациентите обаче по-важно от цената е усещането, че срещу себе си имат професионалист и човек, на когото могат да се доверят. Именно това доверие прави д-р Виолета Азис един от най-търсените психолози и психотерапевти у нас.



Надежда Нейнски има още една дъщеря – Нина, която също е омъжена. Другият зет на хубавото Наде е немец на име Рафаел и с Нина живеят и работят в Милано, пише "Ретро".