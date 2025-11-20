Драматичен финал в "Стани богат". И трите жокера отидоха за един въпрос

© Доста инфарктна игра се разрази пред зрителите на "Стани богат" тази вечер.



Румен Димитров, инженер по качество във военен завод и бивш телевизионен водещ, използва и трите си жокера на въпроса за 5000 лева:



"Кой британски писател е бил електротехник и музикант преди да се прочуе с романите си?"



Възможните отговори бяха: Джером К. Джером, Артър Конан Дойл, Ървин Уелш, Джефри Арчър.



Първоначално той се довери на водещия Ники Кънчев, но вместо да му помогне, го разколеба още повече.



След като поиска 50 на 50, останаха опциите Ървин Уелш и Артър Конан Дойл.



Румен продължи да се колебае и реши да се обади на колежката си Бяла Дойкова. Той директно я помоли да провери в интернет дали Ървин Уелш е бил електротехник или музикант. Бяла отговори уверено: "Според това, което намирам – бил е всичко друго, но не и електротехник." Този "сигурен" отговор наклони везните. Румен заложи на Артър Конан Дойл. И... сгреши.



Правилният отговор е Ървин Уелш – автор "Трейнспотинг", който преди да стане писател, действително е работил като електротехник и е бил активен в музикални среди.



Така Румен Димитров напусна играта само с 500 лева.