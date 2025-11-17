ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Драгана Миркович с тежка диагноза
Но зад усмивката ѝ се крие история, белязана от години на мълчание, болка и вътрешни битки, които оставят следа върху здравето ѝ.
Фолк дивата разкри, че развила сериозен проблем с щитовидната жлеза – заболяване, което я принуждава да бъде на медикаменти до края на живота си.
"Проблемът с щитовидната жлеза се появи, защото премълчавах твърде много. Години наред мълчах и страдах в себе си. Болезнено е, когато бучката стои в гърлото ти и искаш да кажеш нещо, а не си позволяваш“, споделя звездата.
Въпреки диагнозата, Драгана не се предава. Освен стандартната терапия, тя прави всичко възможно, за да подпомогне тялото си по естествен начин – променя изцяло режима си на хранене и приема добавки за детокс и за подкрепа на щитовидната жлеза.
"Това са естествени детокс формули, които подпомагат работата на щитовидната жлеза“, разкрива близък до певицата.
Той допълва, че промяната в храненето не е трудна за Драгана – тя винаги е поддържала форма и е убедена, че здравословният начин на живот е най-доброто оръжие срещу стареенето и болестите, пише "Блиц".
Днес певицата се чувства добре и е твърдо решена да не позволи диагнозата да диктува живота ѝ. "Иска да направи всичко възможно, за да бъде още по-добре и да сведе проблема до минимум“, споделя източникът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2258
|предишна страница [ 1/377 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизият...
08:16 / 17.11.2025
Ще ни удари силна магнитна буря
07:48 / 17.11.2025
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Лили Иванова превзе Пловдив
19:23 / 16.11.2025
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS