|Днешният рожденик - голям шампион, който обаче се забърка тежко с наркотиците
Трикратен европейски, двукратен световен и олимпийски шампион за мъже по вдигане на тежести в категория 69 кг.
През 2004 г. е наказан от Световната федерация по вдигане на тежести и отстранен от спорта за 8 години по обвинение в манипулиране на допинг проба.
През октомври 2011 е арестуван на летището в Сао Пауло, Бразилия преди качване на полет за Европа с 9 кг кокаин в багажа. Впоследствие е осъден от бразилски съд на девет години и четири месеца затвор по обвинение в трафик на наркотици. През октомври 2012 Апелативният съд в Бразилия отказва да намали присъдата му. На 23 октомври 2013 Боевски се завръща в България. Отказва да коментира как се е случило освобождаването му. Българското правителство заявява, че то е самостоятелен акт на бразилската държава и не разполага с подробности по темата.
