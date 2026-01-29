Днес стана на 72, негови ученици са били Маестрото и Слави Трифонов

© Греди Хаим Асса е български художник-живописец от еврейски произход. Роден е на 29 януари 1954 г. в Плевен. През 1981 г. завършва специалност стенопис във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий“ в класа на проф. Никола Гелов.



Работата си като преподавател започва в плевенската музикална гимназия, където негови ученици са били Евгени Димитров – Маестрото и Слави Трифонов. Работи в Националната художествена академия, където понастоящем е професор и ръководител на катедра "Мода“, а в периода 2000 – 2004 г. е заместник-ректор.



Зам.-председател на Фонд "Култура“ при Министерство на културата (2000 – 2004). От 2010 г. до края на юли 2015 г. е изпълнителен директор на Национален дарителски фонд "13 века България“.



Съпруг на преподавателката по културология в Софийския университет и преводачка на философска литература от френски език Жана Дамянова.



На 6 февруари 2014 г. министърът на културата Петър Стоянович го награждава с отличието "Златен век“ за неговия голям принос в развитието на българската култура.



През 1986 – 1987 г. Греди Асса, Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и изкуствоведът Филип Зидаров основават групата за авангардно изкуство "Градът“. Заедно правят изложбите "Градът?“ (София, април 1988), "Вавилонска кула“ до Дома на хумора и сатирата в Габрово (май 1989), политическия хепънинг "Хамелеон“ по повод последния конгрес на ДКМС (София, януари 1990), "Градът Утопия“ в Галерия Бонингтън, Нотингам (1990) и "Таванската изложба“ в София.



През 1989 г. членовете на групата основават своя едноименна галерия, която е и първата българска частна галерия, управлявана от художници. Галерията организира първата изложба в София на плакати на Христо Явашев-Кристо и на художника-емигрант Харалампи Орошаков. След разпадането на група "Градът“ Греди Асса се завръща към живописта.



Твори в областта на пейзажа, голото тяло, абстрактната живопис. Предпочитани техники са акварел, туш и маслени бои. Характерни за стила му са символизмът и интензивността на цветовете и енергията и скоростта на контраста.



Негови картини са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, Бундестага в Берлин, Музей "Петер Лудвиг“ в Кьолн, Колекция "Франк Пажес“ в Баден-Баден, Музей на холокоста във Вашингтон, Музей за европейско изкуство в Ню Йорк, Колекция "Джон Бърнс“ при Бостън Колидж, Бостън, Музей за съвременно изкуство в Ниш, Корпоративна колекция "Студио 9“ в Лондон.