Днес навърши 42 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:01
©
Наталия Кобилкина е родена на 23 ноември 1983 г. в Ростов на Дон, в семейство на потомствени лекари и има две сестри. От малка се увлича по психологическа литература и започва да посещава едни от първите тренинги и семинари по психология и личностно развитие в Русия. На 18 години прави първия си непрофесионален семинар в Руско-американски проект по комуникация между студенти. Там тя стартира "Клуб по комуникация“.

Завършва бизнес психология и клиническа психология в руския Научноизследователски институт по семейна психотерапия и медицинска психология. На 20 започва работа в сферата на човешките ресурси в списание "Космополитън“ в Казахстан. Така Наталия прави първия си бизнес тренинг на тема "Стратегически и оперативен мениджмънт“ в Молдова, където я изпращат от фирмата.

Запознава се със съпруга си Делчо Добрев в Москва, Русия през 2007 г. Двамата се женят и по-късно същата година и заминават да живеят в България.

Година след пристигането си в България се свързва с Ангел Лазаров от Института по НЛП, с който правят съвместен семинар на тема "Успешна комуникация с другия пол“. Продължава да работи съвместно с института в продължение на година, откъдето получава сертификата си по НЛП и Ериксонова хипноза.

През 2009 г. напуска Института по НЛП и основава своята фирма "Учебен център по сексология и щастливи отношения“, а по-късно "Академия Щастлива жена“, където започва да провежда редовни семинари за жени на теми като любов, увереност и щастливи отношения с партньора. През този период Наталия започва да води рубрики за жени в списания като "Ева“ и бизнес рубрика в списание "Бизнес Лейди“.

Преминава обучение по семейни констелации във френската школа на Идрис Лаор (2014 – 2015).

Развежда се със съпруга си през 2015 г. и се омъжва повторно за гръцкия бизнесмен Такис Дретакис през 2017 г. През 2019 се мести да живее в Гърция, а през 2020 – в Лондон. На 27 февруари 2019 г. ражда сина си Филип.







