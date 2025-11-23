ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес навърши 42 години
Завършва бизнес психология и клиническа психология в руския Научноизследователски институт по семейна психотерапия и медицинска психология. На 20 започва работа в сферата на човешките ресурси в списание "Космополитън“ в Казахстан. Така Наталия прави първия си бизнес тренинг на тема "Стратегически и оперативен мениджмънт“ в Молдова, където я изпращат от фирмата.
Запознава се със съпруга си Делчо Добрев в Москва, Русия през 2007 г. Двамата се женят и по-късно същата година и заминават да живеят в България.
Година след пристигането си в България се свързва с Ангел Лазаров от Института по НЛП, с който правят съвместен семинар на тема "Успешна комуникация с другия пол“. Продължава да работи съвместно с института в продължение на година, откъдето получава сертификата си по НЛП и Ериксонова хипноза.
През 2009 г. напуска Института по НЛП и основава своята фирма "Учебен център по сексология и щастливи отношения“, а по-късно "Академия Щастлива жена“, където започва да провежда редовни семинари за жени на теми като любов, увереност и щастливи отношения с партньора. През този период Наталия започва да води рубрики за жени в списания като "Ева“ и бизнес рубрика в списание "Бизнес Лейди“.
Преминава обучение по семейни констелации във френската школа на Идрис Лаор (2014 – 2015).
Развежда се със съпруга си през 2015 г. и се омъжва повторно за гръцкия бизнесмен Такис Дретакис през 2017 г. През 2019 се мести да живее в Гърция, а през 2020 – в Лондон. На 27 февруари 2019 г. ражда сина си Филип.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Димо Алексиев потъна в дългове
17:18 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:05 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
16:57 / 23.11.2025
Папи Ханс с жест към Деси Слава
16:50 / 23.11.2025
Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба с...
15:59 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS