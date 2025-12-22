Днес навърши 32

© Ралица Милева е бивша българска състезателка по спортна гимнастика. Тя е родена на 22 декември 1993 година в София. Възпитаник е на Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев“.



Нейният първи треньор е Нели Танкушева, състезател на клуб ЦСКА. Най-големият успех, който е постигала е на Балканиадата през 2006 година.



През 2012 година печели квота за летните олимпийски игри в Лондон. Спортистката се представя много добре и завършва с 16-и резултат в третия поток, достатъчен за дебютно участие на Олимпиадата.



Тя се класира на 56-о място в квалификациите на индивидуалния многобой на турнира по спортна гимнастика за жени на олимпийските игри в Лондон.