Днес е ден, който ни свързва с миналото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:45
©
Луната e в знак Овен до 13:58ч на 29 декември.

Влиянието на Овен ни прави по-директни, честни и открити в изразяването на чувствата си. Ние сме по-малко склонни да мислим преди да говорим или да претегляме последствията от действията си.

В периода на Луна в Овен енергията се насочва към физическа активност, спонтанност и лична инициатива, което изисква повишено внимание към определени аспекти на здравето. По отношение на здравето, акцентът пада върху главата, лицето и зъбите, като е важно да се избягва прекомерното умствено напрежение, което може да доведе до главоболие или мигрена.

Препоръчителни аромати са тези, които стимулират енергията, смелостта и бързото действие, като черен пипер, джинджифил, лимон или евкалипт. Тези пикантни и ободряващи есенции помагат за изостряне на фокуса и за подхранване на вътрешната мотивация. Цветовете на деня са яркочервено, алено, оранжево и всички огнени нюанси – цветове, свързани с действието, страстта и решимостта.

Продължава 9 лунен ден до 12:17ч на 28 декември

През този период се разгръща кармата: подсъзнателните ритми на човека са синхронизирани с ритмите на лунната енергия. В резултат на което, всичко, за което досега сте затваряли очи, излиза наяве. От дълбините на подсъзнанието ви на повърхността излизат нерешени проблеми, неизпълнени обещания, омраза, гняв, обиди… Енергията е силно насочена към преосмисляне на лични цели и приоритети, като се усеща необходимостта да се освободите от всичко, което блокира развитието ви.

Ден за завършване и подготовка за ново начало

Този период е подходящ за медитация, свързване с вътрешния свят. Физически тялото има нужда от повече грижа и внимание. Храната е добре да бъде лека и питателна, с повече пресни зеленчуци, плодове и топли напитки, които поддържат жизнената енергия.

На деветия лунен ден хроничните заболявания могат да се обострят. Това е свързано с факта, че хроничните болести по своята природа са кармични, тоест появяват се само когато някакъв проблем дълго време не се решава на психофизическо ниво и с времето се проявява на физическо ниво. На деветия лунен ден е полезно да се извършват различни очистителни практики, особено прочистване на червата.

Следва 10 лунен ден от 12:17ч на 28 декември до 12:42ч на 29 декември

Десетият лунен ден носи силна, топла и родова енергия. Това е ден на връзките – онези невидими нишки, които ни свързват с корените, с предците, с миналото и с всичко, което ни е оформило. Въздействието му е меко, но дълбоко, и често събужда усещане за принадлежност, нужда от близост или желание да се обърнем към най-истинските си хора. Интуицията става стабилна и земна, не толкова мистична, колкото водеща към реални, практични решения. Този ден успокоява емоциите и помага да намерите баланс, ако предишните лунни дни са били напрегнати.

Десетият лунен ден дава възможност за възстановяване на отношенията, за прегръдки, за споделяне и за онзи тип разговори, които лекуват. Може да ви привлече семейната среда или хората, към които имате дълбока лоялност. Това е време, в което отношенията стават по-топли и по-честни, а малките жестове носят голям смисъл. Денят е благоприятен за изглаждане на недоразумения, за подкрепа и за истинска нежност. В любовта енергията е стабилна и силна, носеща желание за грижа, близост и сигурност.

За здравето десетият лунен ден е поддържащ и укрепващ. Подходящ е за храна, която дава сила, за умерени разходки, за практики, които заземяват и подхранват тялото. Енергията на деня работи добре за възстановяване, стабилизиране и укрепване на имунитета. Това е ден, в който тялото реагира благоприятно на грижа и внимание, а психиката има нужда от спокойствие, топлина и усещане за защита.

Десетия лунен ден се смята за ден на рода и съдбовните нишки. Казва се, че всичко, което се прави с уважение към миналото и към онези, които са били преди нас, получава благословия. Това е добър момент да усетите опора, да потърсите символично или енергийно свързване с корените си, да покажете благодарност към хора или места, които са ви създали. Енергията на деня носи стабилност, защита и топлина, и създава усещане, че всичко е на мястото си. Десетият лунен ден е тих, силен и подкрепящ – ден, който ви напомня, че не сте сами и че силата на миналото стои зад гърба ви и ви помага да вървите напред.


